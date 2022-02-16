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ASBÜ Rektörü Arıcan: “Yakın zamanda Kudüs için doktora programını açma noktasına geleceğiz"

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, günümüzde Kudüs bilincini ve şuurunu bilimsel ve akademik olarak yürüten merkezlerin olduğuna dikkat çekerek, ASBÜ’de “Kudüs” için doktora programı açmayı düşündüklerini söyledi.
ASBÜ Rektörü Arıcan: “Yakın zamanda Kudüs için doktora programını açma noktasına geleceğiz"

Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı genç nesillere tanıtmak, anlatmak ve öğretmek için 4 yıldır düzenlenen ‘Adım Adım Beytülmakdis Dersleri’ mezuniyet töreni Melike Hatun Cami Konferans Salonu’nda yapıldı. Programda konuşan ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, günümüzde Kudüs bilincini ve şuurunu bilimsel ve akademik olarak yürüten merkezlerin olduğuna dikkat çekerek, üniversitede Kudüs için doktora programı açmayı düşündüklerini söyledi.

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AMAÇ; KUDÜS’Ü VE MESCİD-İ AKSA’YI GENÇLERE TANITMAK
Müslümanların ortak davası olan Beytülmakdis'i tanımak ve tanıdıktan sonra başka kişilere doğru ve kalıcı bilgilerle aktarabilmek maksadıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ve Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından sertifikalı 'Adım Adım Beytülmakdis Dersleri'nin ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

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KUR’AN-I KERİM TİLAVETİYLE BAŞLADI
Melike Hatun Camii Müezzini Hafız Cafer Akbay’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Araştırmaları Merkez Müdürü Prof. Dr. Muhittin Ataman, Mardin Artuklu Üniversitesi Küdüs Araştırmaları Merkez Müdürü Dr. Ayşe Çekiç ve Kudüs Şurası Kurucu Başkanı Mehmet Fatih Serenli’nin birer açılış konuşması yaptı.

GÜN GELİR ÖZGÜRLÜĞÜNE ŞAHİT EDERİZ
Yaptığı konuşmada Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Araştırmaları Merkez Müdürü Prof. Dr. Muhittin Ataman, “Filistin ve Beytülmakdis için aslında ne yaparsak az gelir. Ama o azları birleştirdiğimiz zaman bir ummana dönüşür. Kudüs’ü konuşma aslında bir ruhu konuşmaktır. Görüyorsunuz biz de elhamdülillah karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O ruhu, bilinci ve farkındalığı canlı tutmak adına biz bu ve benzeri faaliyetler yürütüyoruz.” 
“Bizim yaptığımız bugün yarın sonucu ortaya çıkacak bir süreç değil. İnsanlık tarihi dikkate alındığında 50-100 yıl çok kısa zaman dilimleridir. Biz her hâlükârda Allah’ın takdirini umarak elimizden gelini yapmaya devam edeceğiz. Gün gelir Kudüs, Allah’ın izniyle içinde Selahaddinlerin, Fatihlerin Abdülhamidlerin büyüyeceği ortamlar ortaya çıkacak. Biz de o gün gelir Kudüs’ün Beytülmakdis’in özgürlüğüne şahitlik ederiz” ifadelerine yer verdi.

DAVA İÇİN BİLİMSEL ÇABA DA GÖSTERİLİYOR
Kudüs Davası için artık mantıklı makul bilimsel bir çabanın ortaya konduğu günleri yaşadığımızı söyleyen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, “Hamd olsun yükseköğretimimizle üniversitelerimizle Kudüs bilincini ve şuurunu bilimsel ve akademik olarak yürüten merkezlerimiz var. Lisansüstü programlarımız var. Yüksek lisanslarımız var.” 

MUAZZAM BİR NOKTA
“Yakın zamanda inşallah bizde üniversite olarak doktora programını açma noktasına geleceğiz. Kudüs davası ve bilinciyle ilgili gerçekten çok samimi bir şekilde çalışan STK’larımız var ki bu çok önemli. Artık modern dönemin en önemli gücü belki de yumuşak güçtür. Ülkemizde sayıları gittikçe artan sivil toplum kuruluşlarımız var. Tabi bu günleri görmek böyle bir programı icra etmek ve buradan mezun arkadaşlarımızı bu akademik çalışmaya gönül vermiş öğrencilerimizin mezuniyetini görmek tabi birde bunu sivil toplum iş birliğiyle gerçekleştiriyor olmak gelinen nokta itibarıyla gerçekten muazzam bir noktadır” ifadelerine yer verdi.  

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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