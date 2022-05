Aşırılıktan Kaçınmak; Haddi Aşmamak    

İslam dini bütün aşırılıkları yani olması gerekenin ötesine geçmeyi bir sapma olarak kabul etmiştir. İfrat ve tefrit olarak nitelendirilen aşırı suçlar bir bakıma Allah’ın koyduğu sınırları zorlayan noktalardır. İfrat gereğinden fazla aşırı olma tefrit ise yetersizlik ve ihmalkarlık anlamına gelmektedir.

Bunların ortası yani duygu düşünce Ahlak ve davranışlarda dengeli olmak ise itidal olarak adlandırılır. İtidal sıratı Müstakim yani bütün aşırılık ve gevşekliklerden uzak olan doğru ve dengeli bir yol ve yöntemdir. Kainat son derece hassas bir denge üzerine kurulmuştur bu dengeden ufacık bir sapma bile evrende korkunç felaketlere yol açabilmektedir.

Küçük kainat diye nitelenen insan da aynı şekilde hassas bir denge ile yaratılmıştır. Bu dengede görülecek sapmalar zamanla insanı arılıklara götüreceği için insanın ruh ve beden bütünlüğünde madde mana algısında dünya ve ahiret telakkisinde bir takım düzensizliklere yol açacaktır. Ancak bunlar arasında kurulacak denge, iki tarafa da aynı değeri vermekle değil hepsine hak ettiği önemi vermekle mümkündür. Günümüzde bireysel ve toplumsal sıkıntıların kaynağında hayatın sırrı olan bu dengenin alt üst edilmiş olmasının yattığı inkar edilemez ruh-beden bütünlüğü bozulduğu için hayatı anlamlandıramayan ve ruhsal bunalımlar içinde savrulan bireyden maddi açıdan geliştiği halde manevi dünyası alabildiğine fakir kalmış, kendi çıkarları ve egemenlikleri için hiçbir değer tanımayan dünya güçlerine kadar bir çok olumsuz fotoğrafı içinde barındıran yaşlı dünyamızın içine düştüğü durum bunun en açık göstergesidir.

Kuranı Kerimde her fırsatta aşırılıktan kaçınmayı ve itidali elden bırakmamayı tavsiye eden Yüce Rabbimiz İslam toplumunu vasat bir ümmet olarak nitelemiş Hz Peygamber Efendimiz de bunu mutedil bir ümmet yani adalet sahibi her şeyi yerli yerine koyan yerli yerince yapan her şeye hakkını veren aşırılıklardan ifrat ve tefritten uzak duran orta yolu takip eden dengeli bir toplum olarak tefsir etmiştir. Mümin hayatın her alanında ve özellikle ibadetler konusunda dengeli ve ölçülü olmak zorundadır. Nitekim güzel bir hayat tarzını tedbirli ve dengeli hareket etmeyi Peygamberliğin yirmi dört parçasından biri sayan Resulü ekrem, Beni kays heyeti içinde gelen ve akıllığı, sakinliği ve ağırbaşlılığı ile öne çıkan Münzir b Aiz isimli sahabeyi Sende Allah'ın sevdiği iki özellik var diyerek övmüştür. Kuranı Kerim'in haddi aşan ve aşırıya kaçanları uyardığı ayetlerin birisinde Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın, Çünkü Allah haddi aşanları sevmez buyrulur. Allah'a karşı haddi aşmayan kullardan olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.