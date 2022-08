Aslanlı Park: Ankara'da yavru aslan sadece bu adreste

Başkent’in tek yırtıcı hayvan parkı olan “İncek Aslanlı Park” vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Parkın İşletme Müdürü Talip Koçak, Ankara’da başka bir yerde yavru aslan görme imkânı olmadığını belirterek, “Burada yavru aslanlarla temas kurabiliyorsunuz."

Ankara’nın tek yırtıcı hayvan parkı olarak bilinen Aslanlı Park İncek’te ziyaretçilerini bekliyor. Konu hakkında gazetemize konuşan işletme müdürü Talip Koçak, “Şu an insanlar internet üzerinden hayvanlarla alakalı gezip görebilecekleri ve aynı zamanda sevebilecekleri bir yer aradığında ilk çıkan yer biziz. Ankara’nın tek yırtıcı hayvan parkı olarak biliniyoruz. Ankara’da başka bir yerde görebilecekleri yavru aslan yok. Buraya gelen misafirlerimiz buradan ayrıldıktan sonra bizleri paylaştıklarında müşteri potansiyelimiz artıyor. Geçen yıla göre işlerimizde artış var” dedi.

Gören, Duyan Geliyor

Talip Koçak, “Burası 1 yıl önce kurban bayramında açıldı. Geçen yıldan bu zamana kadar ismimizi duyurmak için bizlerde reklam verdik. Ziyaretçi sayımız geçen seneye kıyasla yüzde yüz arttı. Sosyal medyadan duyan, reklamı gören kişiler bizi tercih etti. Şu an buraya gelen kişiler bizleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor, insanlara da ilginç geliyor ve eşten dosttan gören, duyan geliyor. Artık daha çok bilinen bir yer olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tek Yırtıcı Hayvan Parkı

Aslanlı parkın Ankara içerisinde yer alan tek yırtıcı hayvan parkı olarak bilindiğinin altını çizen Koçak, “Şu an insanlar sosyal medyada bu şekilde bir arama yaptıklarında direk bizi buluyorlar. Başka Ankara içerisinde görebilecekleri aslan yok. Bu alanda tekiz. Gelen vatandaşlar yavru aslanlarla birebir temas kurabiliyorlar. Bu da mekânımızı ilginç ve görülebilir kılıyor” diye konuştu.

“Hayvanlarla Birebir İlgileniyoruz”

“Hayvanların bakımını burada bizzat kendimiz yapıyoruz” diyerek hayvanların bakımlarına değinen Koçak, “Yaklaşık 10 tane çalışanımız var. Hayvanlarla birebir ilgileniyoruz. Gereken durumlarda veteriner hekimlerimizden destek alıyoruz. Gölbaşı Belediyemizde buranın ilaçlamalarına ve çevre düzenine katkı sağlıyor” dedi.

Koçak: “Eğitim Aldık”

Koçak, işletme içerisinde çalışan kişiler olarak sadece bilen kişilerin hayvanların yanında yer almadığını, kendilerinin de belli bir eğitim sürecinden geçtiklerini dile getirdi. Daha önce aslanlı parkta çalışan bir eğitimci tarafından eğitimlerini tamamladıklarını vurgulayan Koçak, çalışanların her birinin eğitim sertifikaları bulunduğunu söyledi.

Yavru Oldukları İçin Zarar Vermiyorlar

Koçak, “Buradaki hayvanların hiç biri eğitilmiyor, hepsi yabani hayvan. Kedi köpek gibi düşünemeyiz. Sadece küçük olduklarından dolayı zarar vermiyorlar. Yoksa yırtıcı hayvanlar. Aslanlardan örnek verecek olursam 6 aydan sonra biz onların yanına müşteri almıyoruz. 6 aydan sonra yetişkin bir köpek kadar ısırabilme potansiyeline sahip. Şu an burada 1 yaşında aslanımız var saldırma içgüdüsü tamam. Yani içeriye kokak biri girdiğinde onu alt edebilir. Şu an bizi tanıyor. Bundan 2 ay sonra biz de yanına girmemeye başlarız. Mesela yanına çocuk girdiği an gücünün yetebildiğini anladığında saldırma içgüdüsü devreye girer” ifadelerini kullandı.

Maliyetler Giriş Ücretine Yansıdı

Hayvanların günlük bakımlarının ağır olduğunu dile getiren Koçak, “Burası yabani hayvan parkı olduğundan dolayı hayvanların bakımları kolay olmuyor. Hepsi kırmızı et tüketen hayvanlar ve haftalık yaklaşık 400 kilo et tüketiliyor. Giriş ücretlerinin de bu maliyetleri karşılaması lazım. Bunun için giriş fiyatlarımızı yetişkin 80, öğrenci 60 TL olarak belirledik” açıklamalarında bulundu.

Güzel Ve Kaliteli Vakit

“İnsanlara Ankara’da da böyle bir yer varmış bir gidip görelim dedirtmek için çalışıyoruz” ifadesini kullanan Koçak, “Buraya Ekonomiyi kafalarına takmamak, burada kendilerine 1-2 saat ayırarak kaliteli vakit geçirmek için, günün stresini yoğunluğunu atmak için vakit ayırabilirler” diyerek ekonomik sıkıntıyı bir kenara bırakıp eğlenceli vakit geçirmeye dikkat çekti.

Sevk Ediliyor

Koçak sözlerini şu şekilde noktaladı; “ Burası küçük bir yer olduğu için kapasite dolduğunda farklı bölgelerdeki hayvanat bahçelerine sevk ettiğimiz hayvanlarımız oldu. Türkiye’nin hiçbir yerinde şu an aslanlardan yavru alınamıyor. Sadece bizim buradaki aslanlar yavruluyor. Biz oralara yavru aslan gönderiyoruz.”

Uyuşturulmuyor

Koçak, “Hayvanlara herhangi bir uyuşturucu madde verilmiyor her biri doğal. Bizler sadece yavruları sevdiriyoruz, yavruları gösteriyoruz. Diğer büyük aslan ve kaplana asla birebir temas ettirmiyoruz. Çift tel örgüyle duruyorlar. Bakımlarını da içeri dışarı yaparak hallediyoruz. İçerdeyse dışarıya, dışardaysa içeriye şeklinde. Bizi zorlayan başlıca sorun evcil hayvan olmadıkları için hayvanların içeri girmeme durumları oluyor. Onu da ekipçe halletmeye çalışıyoruz” dedi.

Buket Beslen