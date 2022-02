Ayakta Durmaya Çalışan Esnaftan Çağrı ‘ENERJİ VERİN’ 

Enerji fiyatlarındaki fahiş zamlar ve girdi maliyetlerinin artması nedeniyle zor günler geçiren esnaflar, enerji desteği verilmediği takdirde çoğu esnafın kepenk kapatacağını belirtiyor.

ATO Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Başkanı Hamza Daşdan, başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerinin bir hayli fazla artmasından dolayı esnafların kepenk kapatma noktasına geldiğini söyledi.

“20 BİN TL GELEN ELEKTRİK FATURASI 50 BİNE YÜKSELDİ”

Elektrik ve doğal gaza gelen zamların esnafı olumsuz etkilediğini kaydeden Daşdan, “Maalesef son dönemlerde enerjiye gelen zamlar bizi çok yıpratmaya başladı. Çaresiz ve sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz. Elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, doğal gaz faturasını ödeyemediği için sayacı sökülen, dükkânını kapatıp giden birçok esnaf olmaya başladı. Birden katlanan faturalar belimizi bükmeye başladı. Birkaç aya kadar 20 bin TL civarı ödediğimiz elektrik faturamız şimdi 52 bin TL geliyor. Devletin esnafa sahip çıkması lazım, esnaf için bu konuda çözüm üretmesi lazım” dedi.

“GİDERLER ARTIYOR CİROLAR AYNI”

Artan maliyetlerden dolayı esnafın her ay içeri girdiğini ve giderlerini karşılamak için kredi çektiğini kaydeden Daşdan, “Maalesef her ay cebimizden gidiyor. ‘Faturamı ödeyemediği için doğal gaz sayacımı söktüler, elektriğimi kestiler’ diyen esnaf arkadaşlarımız arayan arayana. Ben de dahil esnaflarımızın çoğu borçlarını ödemek için arabalarını satıyor, kredi çekiyor. Her geçen gün borçlanarak birikimlerimizi harcayarak devam ediyoruz. 2018 yılından beri bu böyle. Kiralarımız, sabit giderlerimiz, eleman giderlerimiz hepsi orantılı şekilde artıyor ama bizim cirolarımız aynı. Bir pastayı 30 liraya satarken kazanıyorduk şimdi 70 liraya satıyoruz kazanamıyoruz. İnsanların alım gücünün azalmasından dolayı işlerimiz yüzde 50-60 oranında düştü” ifadelerini kullandı.

“ESNAFA ENERJİ DESTEĞİ VERİLMELİ”

Enerji firmalarının açıkladığı yüzlerce milyon lirayı bulan kar oranına dikkat çeken Daşdan şu çağrıyı yaptı: “Enerji şirketleri yıl sonunda elde ettikleri büyük karı açıklıyor. Elektrik firmaları büyük kar elde ederken esnafın kepenk kapatmayla karşı karşıya kalması adil bir şey değil. Bu konuda bir şeyler yapılması şart. Enerji firmaları madem bu kadar kar elde ediyorsa, ülke için, küçük esnaf için bir şeylerden feragat etmesi lazım. İngiltere’de esnafa enerji paketi desteği verilmiş, Türkiye’de de esnafa böyle bir destek sağlanabilir. Hükümet yetkililerimizden bu konuda talepte bulunuyoruz.”

ÜRÜNLERE ZAM TALEBİNDE BULUNDU

Esnafların kapanmayla karşı karşıya kaldığını belirten Daşdan, “Pastane ve fırın sektörü can çekişiyor. Artık ağzımızı tatlandıralım diye pasta aldığınız, salebini içtiğiniz yerler maalesef kapanmayla karşı karşıya. Esnafın biraz rahatlaması için ekmeğe, simide, poğaçaya ve diğer mamullere acil zam yapılması lazım. Biz zam yapılmasını istemiyoruz ama ayakta kalmamız için bunu yapmak şart" şeklinde konuştu.

