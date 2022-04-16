Ayda 20 Gram Plastik Yiyoruz

Kısa bir süre önce Hollanda'da Vrije Üniversitesi’nde yapılan araştırmada insan kanında ilk kez plastiklere rastlanmış, yapılan araştırmalarda deneklerin yüzde 80’inin kanında mikroplastikler olduğu tespit edilmişti. İnsan sağlığı için endişe verici olan bu durum ile alakalı bir araştırma da Avusturya’daki Viyana Tıp Üniversitesi’nden geldi.

Üniversitede yürütülen ve Exposure & Health Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, bir insanın haftada 5 gram mikroplastik ve nanoplastik tükettiği ortaya çıktı. Evet, sevgili okurlar yanlış duymadınız haftada 5 gram yani ayda 20 gram plastik tüketiyoruz.

Bu haftada, bir kredi kartı büyüklüğünde plastik tükettiğimiz anlamına geliyor. Ayda ise iki adet 500 ml su pet şişesi kadar plastik vücudumuza giriyor.

Rakamların korkunçluğuna bakar mısınız? Ay da iki adet pet su şişesini resmen yiyoruz ve bunu kendi paramızla, kendi isteğimizle yapıyoruz. Bu parçacıklar vücudumuzda dolaşıyor ve sindirim sistemimizden tutun da bağışıklık sistemimize kadar birçok bölgeyi etkiliyor. Kanser oluşumuna giden kimyasal yolu dahi tetikliyor. Hatta anne karnındaki bebekleri dahi olumsuz etkiliyor.

Peki, vücudumuzda dolaşan bu parçacıklar, en çok nelerden vücudumuza giriyor?

Bilim insanlarına göre nano ve mikroplastik parçacıkları, insan vücuduna gıda paketlerinden, deniz tuzundan, deniz mahsullerinden ve hatta içme suyundan giriyor. Ama en çok plastik pet şişelerden giriyor.

Bir insan tavsiye edilen günlük su miktarını(yaklaşık 2 litre) plastik şişelerden içtiği takdirde vücuduna yılda 90 bin plastik parçacık giriyor. Ancak plastik şişeleri kullanmayı bırakmak bu sorunu çözmüyor. Aynı miktarda musluktan su içenlerin vücudunda da 40 bin parçacık saptandığı tespit edildi.

Çalışmada, kan örneklerinin yarısında içecek şişelerinde yaygın olarak kullanılan pet plastik, üçte birinde gıda ve diğer ürünlerin paketlenmesinde kullanılan polistiren, dörtte birinde de plastik poşet yapımında kullanılan polietilene rastlandı.

Ayrıca araştırma mikroplastiklerin vücutta hareket edebildiğini ve organlara yerleşebileceğini de gösterdi. Bu da tehlikenin boyutunun büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Bu da demek oluyor ki bebeklik çağında biberonla başlayıp, ömrümüz boyunca hayatımızın her alanında kullandığımız plastik ürünler sadece çevreye değil, insan sağlığına da zarar veriyor.