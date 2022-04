Gimsa’daki olayda neden-sonuç ilişkisi

Yaşlı bir kadının “yeterince alışveriş yapmadığı” gerekçesiyle market zinciri Gimsa servisinden indirilmesinin yankıları sürüyor.

İlksayfa olarak “Yakışmadı” başlığıyla duyurmuştuk olayı.

Devam eden tepkileri de “Vicdanları yaraladı” haberiyle aktarmıştık.

Halen gündemde konu… Özellikle sosyal medyada olayla ilgili paylaşımlar, yorumlar yapılmaya devam ediyor.

Tüm bunlara rağmen Gimsa’dan herhangi bir açıklama gelmiş değil.

“Ben mi kaçırdım acaba” diye resmi internet sitelerine de baktım, yok; olay hakkında öyle veya böyle bir açıklama göremedim.

Tepkileri, olayla ilgili yorumları “tınlamıyorlar mı” yoksa “iletişimde eksiklikleri mi sözkonusu”?

Ama bir ihtimal daha var, o da:

“Cevap vermekte zorlanılması; ne denileceğinin bilinememesi.”

Şimdi, burası yerel bir zincir market. Sincan merkezli ve son yıllarda Etimesgut’ta da şubeler açmaya başladı. Sincan’da epey tutuluyor; Bim, Şok ve A101 gibi rakiplerinin üzerinde bir müşteri potansiyeline sahip. Şubeleri rakiplerininkinden çok çok büyük. Ürünlerinin kalitesi elbette tartışılır ancak Sincan’da özellikle dar gelirli vatandaşlar arasında “Fiyatlarda en uygunu Gimsa” görüşü ağırlıkta. Her şubesi hep çok kalabalık. İyi iş yapıyor anlayacağınız.

Müşterileri için değişik güzergahlara servis de yapıyor. Her şubede çok sayıda servis aracı var. Şubenin önünden dolunca kalkıp, belli güzergahta dolaşıyor, alışveriş yapmış vatandaşları dağıtıyor. Ücretsiz tabi. Tek kriter var o da, “Gimsa’dan en az 50 TL üzeri alışveriş yapmış olmak.” Bu kritere sahip herkes ücretsiz servislerden yararlanabiliyor. 50 TL öyle büyük bir meblağ olmadığından hemen her müşteri isterse Gimsa servislerinden faydalanabiliyor, poşetlerini kolayca taşıyabiliyor.

Bunu istismar edenler de çıkıyordur mutlaka.

Bırak 50 TL altı alışverişi sözkonusu markete hiç girmemiş bile ama şubenin önüne gelip, servise binmeye kalkışanlar oluyordur illaki.

Hele hele dolmuş otobüs fiyatlarının iyice arttığı şu günlerde… Dolmuşa 7 TL vermeye zorlanıp, Gimsa servisiyle gideceği yere en yakın yere kadar gidebilmeyi düşünenler var ülkemizde. Veya “dolmuşa otobüse vereceğim 6-7 TL cebimde kalsın” hesabıyla Gimsa’ya girip bir şeyler alanlar var, ücretsiz servis için.

Bunlar yaşanıyor ve hepsi üzerinde düşünülmesi gereken birer gerçek.

Neticede istismarcılar ve mecbur kalanların yanı sıra akaryakıt fiyatlarının katlanması sonucu servis maliyetlerinin katbekat artmış olması da hesaba katıldığında, ekonomik açıdan bu işin sürdürülebilirliği tartışmalı hale geliyor olmalı market için.

Bu nedenlerle olayla ilgili olarak “ne diyeceklerini bilemediler” gibi geliyor bana.

“Servislerimizden sadece 50 TL’lik alışveriş yapanlar yararlanabiliyor” demek “sevimsiz, itici” bir açıklama olacaktı.

“Servis şoförümüz yanlış yapmış” demek, kendi kurallarını hiçe saymaktı; o da denilemezdi.

En sempatik olanı “İsteriz ki gelen her vatandaşı servislerimize alalım ama bunun altından kalkamayız” demek olurdu belki ama bu da bir ticarethane için gerçekçi görülemezdi.

Sanırım bu nedenlerle sessiz kalmayı seçtiler.

Ve ardından yine sessiz sedasız şunu yaptılar:

50 TL olan alışveriş limitini 100 TL’ye çıkardılar.

Böylelikle iyice kanaat getirdim:

Akaryakıt zamları ve ücretsiz servis maliyetlerinin artması Gimsa gibi müşteri kaynayan bir zincir marketi bile sarsmıştır.

***

Bu noktada düşünelim:

-Belki de o şoför, patronların kesin talimatı nedeniyle 50 TL altı kimseyi servise alamıyordu, aksi halde işinden olabilirdi.

-Belki de market yönetimi, akaryakıt zamları öncesi şoförlerine “Müşteri 50 TL limitinin altında da olsa servise gelmişse geri çevirmeyin” diyordu?..

-Nitekim belki de o şoför, öncesinde çok sayıda kişiye göz yumdu, 50 TL limitini sormak o yaşlı kadına denk geldi ve böyle oldu.

-Belki de o şoför, o teyze öncesi çok sayıda kişiyi hatta daha yaşlı vatandaşları 50 TL limitinin altında kaldıkları için servisten indirdi ama kimsenin dikkatini çekmedi.

-Belki de market, akaryakıt maliyetleri bu kadar yükselmemiş olsaydı, şoförleri 50 TL limiti konusunda çok da sıkmayacaktı.

-Belki de market, akaryakıt maliyetleri bu kadar yükselmemiş olsaydı, servis sayısını artıracak, 50 TL limitini düşürecekti.

-Belki vatandaş, hayat bu kadar pahalanmamış olsaydı, dolmuş/otobüs ücreti cebimde kalsın diye Gimsa servisine muhtaç olmayacaktı.

-Ve belki de vatandaş, hayat bu kadar pahalanmamış olsaydı, “üç kuruş daha ucuz olsun, kalitesi nasıl olursa olsun” diye Gimsa’yı tercih etmek zorunda olmayacak, servise gerek kalmayacak ve bu tür olaylar hiş yaşanmayacaktı.

“Belki de” ile başlayan bu ihtimalleri çoğaltmak mümkün.

Gerçek ise tek ve net:

Pahalılık iyice çığırından çıktı ve sadece ekonomi değil her alanda insanı ve hayatı olumsuz etkiliyor, tüm dengeleri alt üst ediyor.

Meseleyi buradan ele aldığımızda, Gimsa’da yaşanan olay neden değil sonuç çıkıyor sanki?..