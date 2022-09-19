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Başkan Kara, “Esnaflarımızla ayrılmaz bir bütünüz, et ve tırnak gibiyiz”

Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliğiyle düzenlenen piknik şenliğinde esnaflar bir araya geldi. Başkan Kara, “Esnaflarımızla ayrılmaz bir bütünüz" dedi.
Başkan Kara, “Esnaflarımızla ayrılmaz bir bütünüz, et ve tırnak gibiyiz”

Gölbaşı’nda Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası ile Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde düzenlenen piknik şöleninde esnaflar bir araya geldi. Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara, “Biz bu etkinliği Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası ile ilk defa yapıyoruz. Çünkü biz onlarla ayrılmaz bir bütünüz, et ve tırnak gibiyiz. Her yerde beraberiz ve beraber olmaya da devam ediyoruz. O yüzden de bu güzel organizasyonda da beraber olmak istedik. Ankara’da bir ilki gerçekleştirmek istedik. Bizimle beraber bu güzel ortamı paylaştıkları için çok teşekkür ederiz” dedi.

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Karanlık sokakların aydınlıkları

Piknik şenliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Sezayi ve Köksal bizim kardeşimiz, Hüseyin abi de bizim abimizdir. Ben de Gölbaşılı bir kardeşiniz ve hemşeriniz olarak, Gölbaşı Belediye Başkanı olarak hep şunu söylüyorum: ‘Esnaflar, karanlık sokakların aydınlıklarıdır’ diyorum. Gerçekten öyle ve benim için değerlisiniz. Hem belediye başkanı olarak hem de Ramazan Şimşek olarak esnafımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Pandemi sürecinde de esnafımızı hiç yalnız bırakmadık. Hem Ankara’da hem de Gölbaşı’nda hizmet veren esnaflarımızın gece gündüz yanlarında olduk. Olmaya da gayret ettik ve oluyoruz. Geçtiğimiz bayramda da birçok ürün verdik. Biz sizler için çalışıyoruz, sizler de bizim için çalışacaksınız. 2023 seçimleri çok önemli. Ülkemiz ve bizim için çok önemli. Hiç kimse izine gitmesin ve burada, seçim sandığının başında olsun. Hep birlikte el ele, omuz omuza vereceğiz ve bu ülke için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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“Ayrılmaz bir bütünüz”

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara, piknik şöleninde şu sözleri kulandı: “Bütün esnafımızın ahilik haftasını kutluyorum. Biz bu etkinliği Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası ile ilk defa yapıyoruz. Çünkü biz onlarla ayrılmaz bir bütünüz, et ve tırnak gibiyiz. Sayın başkan ve yönetimi ile seçildiği günden beri hiç ayrılmadık. Her yerde beraberiz ve beraber olmaya da devam ediyoruz. O yüzden de bu güzel organizasyonda da beraber olmak istedik. Ankara’da bir ilki gerçekleştirmek istedik. Bizimle beraber bu güzel ortamı paylaştıkları için çok teşekkür ederiz. Keçiören, Gölbaşı, Mamak, Bala Belediye başkanlarına çok teşekkür ederim. Böyle bir etkinlikte bize destek verdikleri için çok teşekkür ederiz.”

Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Köksal Özcan, “Yeni ve çiçeği burnunda bir başkanım. Mikrofona pek alışık değilim. İlerleyen saatlerde hediyelerimiz ve çekilişlerimiz olacak. Birçok firma destek verdi. Onlara teşekkür ediyoruz. Güzel vakit geçirmenizi diliyorum” diyerek mikrofonu ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar’a bıraktı.

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“Böyle bir etkinlik yapan yok”

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, “Saygıdeğer misafirler, bizler esnaf ve sanatkârlar temsilcileri olarak ahiyiz. Ama hep çalışmayı, sabah akşam çalışmayı ve rutin çalışmayı benimsemişiz. Bu ne güzel bir etkinliktir. Ahiler her zaman her yerde iş yerlerinde, atölyelerde ya da fabrikalarda çalışmaz. Biz her şeyin zenginiyiz fakat zamanın fukarasıyız. Eşimize, çocuğumuza, sosyal etkinliğimize zaman ayıramayız. Her iki başkanı ve ekibini kutluyorum. Bize bağlı 111 odamız var ve birkaç odamız hariç böyle bir etkinlik yapan yok. Biz de bütün oda başkanlarımız ve ekiplerinin böyle etkinlikler yapmasını temenni ediyoruz. Yardımda bulunan belediye başkanları ve sponsorlara teşekkür ederim. Onlarda esnafa yardımcı olmayı şiar edinmişler. İki başkanımı ve ekibini kutluyorum” dedi.

Doyasıya eğlence

Piknik şenliğinde Başkent halkı birçok etkinlik sayesinde doyasıya vakit geçirdi. Şenlikte Ankara oyun havalarıyla el ele tutuşan Başkent halkı, yapılan halat çekme, yumurta taşıma, çuval yarışı gibi birçok oyunla hünerlerini sergiledi. Oyunlarda dereceye girenlere ise esnaf odaları tarafından hediye verildi.

Buket Beslen/ İLKSAYFA

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