Başkent’e Yakışır Olmalı

Özel halk otobüs ve minibüsçü esnafı akaryakıta gelen zamlar nedeniyle Perşembe günü kontak kapattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi mağduriyeti en aza indirgemek için tüm imkânlarını seferber etti. İlave araçlar ekledi, sefer sayılarını artırdı, bazı bölgelerde ücretsiz ulaşım hizmeti verdi ve sorun büyümeden çözüldü. Mağduriyet yaşayanlar tabi ki oldu ama bu mağduriyet minimum seviyede yaşandı. Burada Büyükşehir Belediyesi’nin çabasını takdir etmek lazım. Süreci iyi yönetti ve esnafla bir araya gelerek sorunu kısa bir sürece çözdü. Buraya kadar her şey normal. Anlamadığımız nokta ise akaryakıta gelen zamların neden Büyükşehir Belediyesi’nin önünde protesto edildiği. Bakanlık kararıyla verilen serbest kartların ücretinin neden belediyeden istenmesi ve belediyenin bunları kabul etmesi. Ulaşım esnafı protestolarını hükümete yönelik yapmaya çekiniyor anladığım kadarıyla. Hatta çekinmek değil de sanki bir korku var diyelim. Artan akaryakıt fiyatları esnafın belini büküyor, bunun farkındayız, hakta veriyoruz ama sorun vatandaşı mağdur ederek ya da çözümü yanlış yerde aramak olmamalıydı. Yarın akaryakıt fiyatları yarı yarıya düştüğünde bu zamlar geri alınacak mı? Önemli olan bir nokta da burası. Geri alınmazsa bu sefer de vatandaşlar eylem yapsa nasıl olur? Hoşunuza gider mi?

Her şerde bir hayır vardır derler ya bu kontak kapatma meselesi de aynen böyle oldu. Ankara Perşembe günü çok sakindi. Araçların sağından solundan geçen, yol ortasında duran, trafiği aksatan sürekli kornaya basan dolmuşçular yoktu mesela. Otobüs duraklarında tabiri caizse yatarak dakikalarca yolcu bekleyen ve trafiği aksatan özel halk otobüsleri de yoktu. Şehirde bir sakinlik hâkimdi. Telaş yoktu, acele yoktu, kargaşa, gürültü yoktu. Herkes bunun farkına varmış ve keşke belediye taşıma işini özelden alsa da hep böyle kalsa diyor. Hatta dolmuşlar kalksa diyen dahi var. Özel toplu taşıma araçlarında hizmet ve kalite eksik ama EGO’nun kendi araçlarında böyle değil. Büyükşehir Belediyesi bence bu konu hakkında biraz kafa yormalı ve Türkiye’nin Başkent’in de ulaşımı eline alarak, Başkent’e yakışır bir seviyeye getirmeli.