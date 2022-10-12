Gelişmeler dünyanın yönü yerli ve milli değerlerin ihyası ile yola girecektir. Müzik, moda, sanat, turizm tarihi sunuşu yani gerçeği yansıtması ile oluşan eserler vs. Bütün bunlar sayamadıklarım teker teker incelenmeli, araştırılmalı bize ait yerli ve milli olanların tozları alınıp gelen seviyenin üzerinden geliştirmeliyiz. Dünya standartlarının üstünde bir seviyeye çıkarıp, görücü ve uygulayıcıların mazimizin yüreklere dokunan yüksek duygu ve insanlığın yeniden hamurunda fıtratına uygun göz kamaştıran geleceğin yolu açılmalıdır.

Nasıl savunma sanayimiz, şehitlerimizin, atalarımızın teslim ettiği emanetleri korumaya ne kadar kararlı olduğumuzun işaretlerindendir.

Güreşimiz, okçuluğumuz vs. dünden bugüne başarı ve heyecanla rayına oturup güvenle yürüyor. Bu gibi örnekler gayret ve azmimizi artırdığı gibi değerlerimizin inkişafında sanatın ve diğerlerinin yeni neslin oluşmasında ağır yükü taşıma direncine sahip vahyin kaynağından ilham alır gelişirse bizim yerli ve milli beklenen neslin yolu açılacaktır.

Yerli ve milli tarzımızı geliştirmeliyiz. İçeride ve dışarıda stilimiz, tasarımız dünden bugüne harmanlanarak insanlığın zevkine, beğenisine dokunmalıyız. İyi araştırmalı, hazırlanırken kutsallarımıza ters düşmeyen insanı onore eden, yücelten yönünü ortaya koymalıyız.

Yaradan’ın mükemmel yaratışını keşfettiren olağanüstü güzellikleri sanatın derinliklerine iyi aktarmalı, ilmek ilmek, nakış nakış heyecanla işlemeliyiz.

Her alanda dünya devleti olma yolunda kendimizi anlatan yüreklere dokunan, beğenilen, takip edilen, örnek alınan, önde olmalıyız.

Yerli firmalarımız stilisti, modacısı, tasarımcısı ile yerli ve milli ruhla değerlerimizi koruyan daha da ileriye taşıyan, dünya devletinin bir ucundan tutan kahramanlar olmalı.

Yoksa yabancı markaların kendi inşa ettiği moda kendine hedeflerine göre nesil yetiştiren, giydiren Pazarı devamlı büyüten, insanı sadece kazandıran tarafını değerlendirenlerin bayiliğini alıp kazanmakla geleceği inşa etmek yerine bu tarzla taklit etmektir. Önder lider olunmaz.

Savunma sanayiinde, sıfır atıkta, yerli tohumda vs. olduğu gibi sanatkarımız her alanda var olma yolunda silkinmeliyiz. Nerede Türk, Müslüman nerede insan varsa bizde olmalı. Sömüren sistemlere ihtiyaç duymamalıyız. Bizi anlatan, estetiği, güzelliği sanat değeri, yüksek kaliteli, ilgi toplayan renkleri, cazibesi, dinlediğimizde ruhumuza, yüreğimize seslenen sanata, makamların namelerinde insanlığın güzelliğine ayna olup coşturmalı. İstiklal Marşı’nın tamamı üstün değerlerimiz vatan sevgisine, şehit hak katındaki makamına, göreve daveti, insanlığımızı ve kulluğumuza davetidir.

Tüylerimizi diken diken özgürlük bağımsızlık destanımızı her okuduğumuzda coşuyor, davet karşısında diriliyoruz. Süper zekalara, çözüm üreten ufuklar çizen sanatkarlarımıza topyekün var oluşumuza, çareler, çözümler üreten mazlumlara el uzatan yüreğine basan süper hizmet eden, Allah’ın kulu ve hizmetkarı ruhu ile durmamalı yürümeli, büyümeli, hakkın ve haklının dostu, zalimin emperyalist sömürenlerin sömürü çarklarına dur diyen, yerine adil insanı insan yaşatan, insanlığı kucaklayan gönül yıkan değil gönüller yapan olmalıyız.

