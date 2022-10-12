  • BIST 3.571,55
  • Altın 995.833
  • Dolar 18.5865
  • Euro 18.0484
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C

Sözde İslamcılar Sözde Atatürkçüler

» »
Samet CAN

Türk milleti iki gruptan çok çekti: dindarlık kisvesi altında vatan millet düşmanlığı yapan sahte İslamcılar ve din düşmanlığını Atatürkçülük ve laiklik maskesi altına saklayan sahte Atatürkçüler. İki güruh da aynı taktikleri kullanır ve hatta aynı kaynaktan beslenir: aşırılık ve nefret.

Bu nefret gözlerini o kadar bürümüştür ki sözde İslamcılar kendileri gibi düşünmeyen milli değerlere haiz muhafazakarlara, sözde Atatürkçüler ise bu milletin diniyle uğraşma hevesinde olmayan gerçek Atatürkçülere karşı kudurmuş köpek gibi saldırırlar. Onları çoğunlukla ihanet ve ılımlılıkla suçlarlar ve sindirmek isterler. Sindirmeye müsait olmayan dik duranları da “kendi mahalle”lerine almazlar, dışlarlar. 

Bu iki güruh da provakasyonlara oldukça açıktır. Bazıları gafletten ama çoğunluğu ihanetten dolayı karşı tarafı kışkırtmak, Türk milletinin sinir uçlarına basmak için olmadık şeyler yaparlar. Yalan, iftira, hakaret… Akla gelen bütün çirkinlik ve çirkeflikler bu tür insanlar için sıradanlaşmıştır.

Karşı tarafı kendilerince alt etmek için her şeyi yapacak kadar alçalmışlardır. İki tarafta da oldukça eksik olan milli tavır onları oradan oraya sürür durur. Bir bakmışsınız Avrupa’ya sinyal çakarlar bir bakmışsınız Rusya’ya. Yalnız Türk milletine ait olamaz, ait hissedemez kendini bu insansı varlıklar. Ellerine geçen her fırsatta bu millete saldırırlar ama öyle bir noktaya gelirler ki artık bu da tatmin etmez onları.

Her seferinde “bu kadarı da olmaz” dersiniz ama onlar bana mı demez ihanetlerinde yeni çığırlar açar. 
Geçmişte mezhep,etnik köken gibi farklılıkları kaşımak isteyen hasım devletler oldukça kullanışlı olan sözde İslamcılar ve sözde Atatürkçüler üzerinden iç çatışma provaları düzenledi. Her seferinde başlarına çalınan planları, Türkiye’de kardeş kanı akıtarak kendilerine alan açma sevdaları boşa çıktı. Bundan sonra da öyle olacaktır. Türkiye Kuvayımilliye ruhuyla her türlü tehdite karşı ok gibi dosdoğru duracaktır. 
 

Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti