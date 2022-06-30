  • BIST 2.401,96
  • Altın 972.03
  • Dolar 16.6358
  • Euro 17.295
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C

Bu interneti kim kullanıyor?

» »
Abdulkerim SOLAK

Gazetelerde, televizyonlarda, dergilerde ve sosyal medya platformlarında gördüklerime yönelik olarak bu yazıyı kaleme alma gereği duydum. Çeşitli internet sağlayıcılarının paylaştığı ve farklı kanallarda reklam yaptırdığı görseller beni kandırmaya başladı.
Reklam kaliteleri güzel. Reklam yayınlayan da güzel. Ama reklamı yaptıranlar ve reklamın yapıldığı konu ile alakalı takıntılarım var. Ankara’nın en bilinen ilçelerinden bir tanesinde yaşıyorum. Ama internet sorunları ile ilgili hâla şikayetler dinliyorum.
İnternet altyapılarının sağlamlaştırıldığı, hız limitlerinin iyileştirildiği ifade ediliyor ama kime sorsam internet kullanımından memnun değil. Çünkü kullanamıyorlar. Belki internet hızı ve tutarından memnun olan kesim vardır. Bu konuda kimseyi aynı keseye koymamak gerekiyor. 
Bazı dönemlerde ben de çok iyi hız alıyor ve ödediğim ücretten memnunum diyebiliyorum. Ama reklamlarda çıkan interneti kimin kullandığını merak ediyorum. Ya başka bir ülke var, orada internet böyle diye algı yapıyorlar. Ya da reklamda başka, fatura da başka yaşantısına mecbur kalıyoruz.
Bu konuda hangi internet sağlayıcısı ile görüşsem altyapı sorunlarının tüketici odaklı olduğu söyleniyor. Ama sosyal medya da çıkan kurum kişilerince yapılan röportajlarda “internet ve ödeme tutarlarının” çok iyi olduğu söyleniyor.
Keşke bu durumda olmasak. Tüketicilerin memnun kalması herkesin isteği. Elbette tüketici her zaman haklı olacak değil, belki şartlar eşit olmayabilir ama keşke kurumlarda her zaman haklı gibi görünmeseler.
Reklamlarda yayınlanan internetleri kimlerin ve nasıl kullandığını öğrendiğim gün. İnternete olan güvenimi sorgulayacağım… 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti