Bu interneti kim kullanıyor?

Gazetelerde, televizyonlarda, dergilerde ve sosyal medya platformlarında gördüklerime yönelik olarak bu yazıyı kaleme alma gereği duydum. Çeşitli internet sağlayıcılarının paylaştığı ve farklı kanallarda reklam yaptırdığı görseller beni kandırmaya başladı.

Reklam kaliteleri güzel. Reklam yayınlayan da güzel. Ama reklamı yaptıranlar ve reklamın yapıldığı konu ile alakalı takıntılarım var. Ankara’nın en bilinen ilçelerinden bir tanesinde yaşıyorum. Ama internet sorunları ile ilgili hâla şikayetler dinliyorum.

İnternet altyapılarının sağlamlaştırıldığı, hız limitlerinin iyileştirildiği ifade ediliyor ama kime sorsam internet kullanımından memnun değil. Çünkü kullanamıyorlar. Belki internet hızı ve tutarından memnun olan kesim vardır. Bu konuda kimseyi aynı keseye koymamak gerekiyor.

Bazı dönemlerde ben de çok iyi hız alıyor ve ödediğim ücretten memnunum diyebiliyorum. Ama reklamlarda çıkan interneti kimin kullandığını merak ediyorum. Ya başka bir ülke var, orada internet böyle diye algı yapıyorlar. Ya da reklamda başka, fatura da başka yaşantısına mecbur kalıyoruz.

Bu konuda hangi internet sağlayıcısı ile görüşsem altyapı sorunlarının tüketici odaklı olduğu söyleniyor. Ama sosyal medya da çıkan kurum kişilerince yapılan röportajlarda “internet ve ödeme tutarlarının” çok iyi olduğu söyleniyor.

Keşke bu durumda olmasak. Tüketicilerin memnun kalması herkesin isteği. Elbette tüketici her zaman haklı olacak değil, belki şartlar eşit olmayabilir ama keşke kurumlarda her zaman haklı gibi görünmeseler.

Reklamlarda yayınlanan internetleri kimlerin ve nasıl kullandığını öğrendiğim gün. İnternete olan güvenimi sorgulayacağım…