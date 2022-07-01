Peygamberlerin mucizeleri

Mucize Peygamberlere Allah tarafından bahşedilen onların Peygamberliğini kanıtlayan ve diğer insanları da bir benzerini meydana getirmekten aciz bırakılan olağan üstü olaylar diye tarif edilir. Peygamberler tarihine bakılırsa biri Peygamberliğin ispatı diğeri bunu inkar edenlerin helakı olmak üzere mucizelerin iki şekilde verildiği görülür. Nitekim Kuranı Kerim önceki Peygamberlerin nübüvvetini ispat sadedinde ceryan eden mucizeleri bunları görenlerin takındıkları tavırları yüce Allah'ın buna karşılık onları cezalandırmasını ayrıntılı bir şekilde anlatır. Nitekim Hz Musa'ın kısası bu konuda en mufassal anlatıyı oluşturur. Hz Musa ey firavun ben alemlerin rabbi tarafından gönderilen bir Peygamberim benim görevim Allah hakkında sadece gerçeği söylemektir, size Rabbinizden bir mucize getirdim İsrail oğullarını bırak benimle gelsinler firavun eğer gerçekten bir mucize getirdiysen ve doğru söylüyorsan onu göster bakalım bunun üzerine Musa (A.S) asasını yere bıraktı ve o anda asa sadece bir yılan oluverdi. Bu ayeti kerime Hz Musaya Allah tarafından asanı yere bırak buyrulması onun sergilediği hadisenin Allah'ın iradesi uyaruınca gerçekleşen bir mucize olduğunu göstermektedir. Her ne kadar inkarcılar mucizeyi Peygamberlerden isteseler de aslında mucize göstermek Peygamberlerin elinde değildir Allah dilere onu dileği Peygamberine verir, bu açıdan mucize isteğinin muhatabı Allahtır. Çünkü onların inkarlarının konusu Allah'ın Peygamberleri vasıtası ile bildirdikleridir. Yüce Allah elçilerinin tarihin hiç bir döneminde inkarcılar karşısında yardımcı bırakmamış onları kendi dönemlerinde yaşayan insanların aşina oldukları ve duyulara hitap eden harikuladeliklerle desteklenmiştir. Bunların dışında Kuranı Kerimde Allah'ın elçileri bahşettiğine inanılan farklı mucizelerden de bahsedilir. Hz Süleyman'a kuş dilinin öğretilmesi, Hz İbrahim'in atıldığı ateşten yanmaması, Hz Musa'nın asası ile kayaya vurması, Hz İsa'nın kavminin evlerinde sakladıklarını ve yedikleri yiyecekleri onlara haber vermesi gökten yiyecek dolu bir sofra indirmesi bunların bazılarıdır. Görüldüğü üzere daha önceki Peygamberlere insanların duyularına hitap eden bir çok mucize verilmiş fakat müşriklerin tüm isteklerine ve sevgili Peygamberimizin de bu doğrultuda Allah'a dua etmesine rağmen Allah son Peygamberine fiziki mucize vermemiş onun yerine akıllarını kullanıp düşünmelerini tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz Ebu Hureyreden rivayet edildiğine göre hiç bir Peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendilerine mucizeler verilmiş olması bana verilen ise Allah'ın vahyettiği vahiy Kuranı Kerimdir, bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan Peygamber olacağımı ümit ediyorum buyurmuştur. İnsanlığa Peygamberlik aracılığı ile verilen en büyük ve kalıcı mucize hiç şüpheiz Kuran dır Kuran'ın mucizesi çağlar üstüdür. O Peygamberimizin ilk muhatapları için olduğu kadar bu günün insanı ve kıyamete kadar yaşayacak olan herkes için bitmeyen mucizedir. Bizler de Allah'ın gönderdiği Peygamberlerine ve mucizelerine canı gönülden inanmalıyız. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Selam ve Dua ile.