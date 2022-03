Bu Perinçek Neci?

Son günlerde yine dikkatleri üzerine toplayarak gündemde kalmaya çalışan Doğu Perinçek, Ukrayna Rusya savaşında tarafını net bir şekilde belli ederek “Rusya oraya barış gücü götürüyor” çıkışını yaptı. Rusya, onun düşüncesine göre Çeçenistan’ı da barış için yaktı yıktı, Dağıstan’a barış için girdi, Kırım’a giderken de amacı barıştan başka bir şey değildi.

1975’ten bu yana Çin ile sıkı ilişkileri olan Perinçek, Çin Komünist partisi tarafından tam 13 defa devlet davetlisi olarak çağırıldı. mao’cu gelenekten geldiğini ve açık Çin hayranlığını her fırsatta dile getiriyor. Neredeyse her gün bir televizyon kanalında gördüğümüz bu adamın oyu 0,2 seviyesinden yukarı çıkmazken ve hitap ettiği bir grup veya ideoloji dahi yokken nasıl oluyor da bu denli çok programdan davet alıyor anlamak güç. Sürekli ülkemizin politikalarını eleştirirken Çin’in tüm iç ve dış politikasını sorgusuz sualsiz kabullenip kendi rotası olarak benimseyen birisinden Türk halkının öğreneceği hiçbir şey olamaz. Televizyon programları ona itibar vesaire kazandırmakla mı görevli yoksa onu gündemde tutma emri mi aldılar?

Doğu Perinçek aksatmadan her fırsat bulduğunda Uygurlara karşı cephe alıp, Çin’in toprak bütünlüğünü desteklediğini bildiriyor. Meğer Sincan’da yapılan şey zulüm değilmiş… Orada 1 buçuk milyon insan tutsak olup eziyet görmüyormuş… Evlerden erkekler alınıp yerlerine Çinliler yerleştirilmiyormuş… Çocuklar okullarda zorla asimile edilmiyormuş… Doğu Perinçek olmasa biz ne kadar cahilmişiz meğer. Oradan gelen haberler asılsız olduğu gibi Çin’in planı Atatürk’ün yaptığı gibi köy enstitüleri tarzı eğitim merkezlerinde sadece EĞİTİM vermekmiş… Oralarda asker yokmuş, demir parmaklıklar yokmuş, orası adeta cennetten bir köşe.

Hayatı zikzaklar ve gelgitlerden ibaret olan ve menfaati o an için nerede olmasını gerektiriyorsa orada bulunan bir insan modeli var işte her akşam tartışma programlarında. Önceden kendini ulusalcı diye tanımlarken bir bakmışsınız milliyetçi oluvermiş. Sonra onu aniden biz cumhur ittifakının en önemli destekçilerinden biriyiz derken görebilirsiniz. Çin’in sosyalizmi onu anlatıyor aslında. Her yönüyle tutarsız, etik dışı, insanüstü ve gayriahlaki bir duruş…

Doğu Türkistan milli meclis başkanı Seyit Tümtürk; Uygurların durumunu, soykırımı, toplama kamplarındaki eziyet ve işkenceleri, asimile programını deşifre eden ve duyuran bir mücahittir. Bu durumun haliyle çin hayranı Perinçek’in gözünden kaçması mümkün değil. Bundan birkaç yıl evvel saraçhanede Doğu Türkistan için miting tarzı bir etkinlik düzenleyen Tümtürk, Doğu Perinçek’e vatan haini demiş ve para cezası almıştı. Ama Perinçek mazlum düşmanı olarak hiç vicdanı sızlamadan; “Suriye’de 30 bin Uygur, DAEŞ’le bir olup Türk askerini şehit etti” demişti. Yani vatan haini olmak için ille de dış istihbaratlara belge taşımak mı gerekir. Karşılıklı davalar açıldı, bu iş nereye varır bilinmez ama Seyit beyin yılmadan haklı mücadelesini sürdürmesinde elimizden geldiğince destek vermek bizim için vazifedir.

İnşallah önümüzdeki haftalarda Perinçek ile ilgili bir yazı daha planlıyorum. Kayıtsız kalmazsak, uyanık olursak, TV karşısına geçtiğimizde bu adam neden burada dersek, sorgularsak, her verileni yemezsek, her sözü duymazsak bunun gibi binlercesini gözümüzün manzarasından uzak tutmuş oluruz. Ve inanın bu tiplerin sayısı memlekette azaldıkça refah ve aydınlık seviyesi ters orantılı olarak tırmanışa geçer. Vakit ayırdığınız için EYVALLAH.