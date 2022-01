Cezaevi Tatil Yeri Gibi

Yine bir sağlık çalışanı görev başında katledildi. Saldırganın suç dosyası kabarık. Geçen hafta bu konuyu dile getirmiştim. Her suç işleyeni adli kontrol şartıyla serbest bırakırsanız, ortalık katilden, hırsızdan, tecavüzcüden geçilmez diye. Hep söyledim yine söylüyorum; sistem böyle olmamalı, acilen değişmeli. Aramızda suçu meslek haline getirmiş on binlerce kişi dolaşıyor.

Vurmaktan, kırmaktan, tecavüz etmekten ve öldürmekten çekinmiyorlar. Üstelik bu yaptıklarından da pişman olmuyorlar. Adam kaç kişinin canını yakmış ama hâlâ elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor ve can yakmaya devam ediyor. En sonunda öldürüyor birini, cezaevine öyle giriyor. Onun da kaç yıl ceza yattığı şüpheli. Yok iyi hal indirimi, yok pandemi, yok denetimli serbestlik vs. bu insanları içeride beslemek bile yanlışken biz dışarı salıyoruz. Ceza sistemi acilen değiştirilmeli.

Suçu işleyen sadece cezaevine girmekle kalmamalı. Çünkü bazı kişiler için cezaevi tatil yeri olmuş durumda. Özellikle kış aylarında sırf içeri girmek için suç işleyenler bile oluyor. Şaka gibi geliyor değil mi? Hayır, şaka değil. Onlarcasına şahit oldum. Çünkü bu şahıslar cezaevini otel gibi kullanıyor. Böyle bir sistemin olduğu yerde suç biter mi? Adalet Bakanlığı buna acilen bir çözüm üretmeli. Cezai yaptırımları daha da ağırlaştırmalı.

Ette KDV olur mu?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı "Et şu an en ucuz gıda maddesidir" diye açıklama yapmış. Ardından eklemiş, “Ette KDV ve stopajın kaldırılmasını istiyoruz. Bir alyans aldığında KDV sıfır oluyor, bir kilo et aldığında stopaj ve KDV ile yüzde 10 oluyor. Alyans sık alınan bir şey değil ama eti her zaman yiyoruz” demiş. Çokta doğru söylemiş. İnsanın protein ihtiyacını neredeyse tek başına karşılayan etten KDV almak akıl kârı değil. Özellikle gıda ürünlerinden KDV yüzde 1 bile alınmamalı. Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde hükümet bu çağrıyı dikkate almalı. Bir kilo kıymanın fiyatı üç haneli rakamlara ulaştığı şu günlerde insanlar artık eti kiloyla değil gramla almaya başladı. Birçok hane ayda bir et ya giriyor ya girmiyor. Bu ilerleyen yıllarda çocukların gelişimine büyük engel olacak. Çünkü protein bireyin en temel ihtiyaçlarından birisidir. Bu da ulaşılamaz olduğunda birçok sorunu beraberinde getirmektedir.

Aidat terörü

Son günlerde artan konut kiralarıyla birlikte bina aidatlarında da anormal yükselişler var. Özellikle daire sayısı fazla olan bazı sitelerde, aidat ücreti kira ücretine yaklaşmış. Hatta kira ücretini de geçer duruma gelmiş. Birçok vatandaş bu konudan muzdarip, sürekli şikâyetler geliyor. Apartman yönetimi ile daire sahipleri ya da kiracılar arasında sonu şiddete varan tartışmalar yaşanıyor. Özellikle büyükşehirlerde bu sorun çok görülüyor. Fahiş aidat artışlarına itiraz eden vatandaşlar, site yönetiminden paranın nereye gittiğinin hesabını sormak istiyor. Birçok yönetim giderleri dahi konut sahiplerine göstermiyor. Hal böyle olunca da sonu bitmez mahkeme süreci başlıyor…