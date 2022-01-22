Yerel Basın Olmazsa Olmaz

Medyada ulusal yazılı basın etkisini kaybederken, internet haberciliği ve sosyal medyanın ağırlığını artırdığı doğrudur.

Kaçınılmaz bir süreç bu aslında.

Teknoloji çağındayız…

Her birimizin elinde akıllı telefon var…

İnternetsiz kimse yok.

İstesek de istemesek de ülkemiz ve dünyaya dair haberler sosyal medya hesaplarımızdan, internet sitelerinden karşımıza çıkıyor.

Hele biraz da ilgiliysek, değişik haber mecralarının internet sitelerine girip, neler olup bittiğine dair haberleri, yorumları, videoları takip edebiliyoruz; cep telefonlarımızdan birkaç tıkla bu mümkün olabiliyor.

Haliyle de ulusal yazılı basına eskisi gibi gereksinim duymayabiliyoruz.

Ama yerel medyanın farklı olduğu kanaatindeyim.

Yazılı yerel medya özellikle Anadolu’da etkisini sürdürüyor. Yerel medyanın internet siteleri, ulusalın aksine daha önemli hale geliyor.

Ulusal basının gündemi daha ziyade genel ve en çok siyaset oluyor doğal olarak.

Bir ilin bir ilçesinde halkın öne çıkan sorunları, talepleri ne, bunlar ancak yerel medyada yer bulabiliyor.

Gazetemiz İlksayfa da bu yerel medya organlarından biri; Basın İlan Kurumu’nun tanıdığı, kamu ilanlarını yayınlama hakkına sahip Ankara’daki 9 gazeteden biri.

Ankara merkezli yayın yapıyoruz. Tamam Ankaramız örneğin bir Kırşehir değil lakin Başkent oluşu, siyasetin kalbinin burada atması, ulusal medyanın gözünde yerel sorunlarının arada kaynayıp gitmesine sebep olmuştur hep.

Bu noktada Başkent’in yerel gazetelerine büyük görevler düşmüş; bu boşluğu onlar doldurmuştur.

Biz İlksayfa olarak, ilçe ilçe halkın, esnafın, STK’ların sorunları ve talepleriyle ilgilenmeye, onları gündeme taşıyıp, yetkilileri harekete geçirmeye gayret ediyoruz.

Nitekim özel haberlerimiz ses getiriyor, ilgili kurumlardan anında olumlu açıklamalar alıyoruz.

Örneğin falanca caddenin asfalt sorunu, filanca mahallenin elektrik kesintisi, falanca farkın eksikliği, filanca yardıma muhtaç ailenin feryadı gazetemiz aracılığı ile gündeme gelebiliyor ve büyük çoğunluğu da olumlu gelişmelerle sonuçlanıyor.

Ne ulusal basında ne de internet ve sosyal medyada bunlar olmaz.

Yerel medya için gazeteciliğin tam da bu olduğunu düşünüyorum.

Halkın sorunlarının, şikayet ve taleplerinin; velhasıl sesinin ilgili kurumlar tarafından duyulmasını sağlamak yani.

Ekipçe elimizden geldiğince bu yolda çaba gösteriyoruz.

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Son süreçte ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanma yerel medyayı da olumsuz etkilemiş durumda.

Özellikle kağıt fiyatlarındaki fahiş artış yerel medyayı çok zorluyor. Bunun yanında özel reklamlar yok denecek seviyelere düşmüş vaziyette.

Basın İlan Kurumu ilanları ile ayakta durmaya çalışıyoruz.

Ama Allah var; bizi, halimizi en iyi Basın İlan Kurumu anlıyor.

BİK’in Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli Beyefendi, sağolsun, bir süredir “Bu konuda ne yapılabilir; yerel basına nasıl daha fazla destek olunabilir, sağlanabilir” arayışındaydı.

Bu çerçevede bir süre önce aralarında gazetemiz imtiyaz sahibi İlhan Coşkun Bey’in de olduğu Ankara’daki 9 gazetenin yetkilisi ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret edip, ABB Meclis kararları özetlerinin yerel gazetelerde yayınlanması talebinde bulunmuştu.

Aynı şekilde ABB Meclisi’ndeki diğer parti grupları da talepten haberdar edilmişti.

Bu belediye meclisinin şeffaflığı, alınan kararların daha çok kişiye duyurulması noktasında Büyükşehir ve demokrasimiz için de önemliydi.

Geçtiğimiz günlerde bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

ABB Başkanı Yavaş, bir önerge ile konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Başta AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse olmak üzere diğer tüm parti gruplarının desteğiyle Yavaş’ın teklifi, oybirliği ile kabul edildi.

Bundan böyle Başkent’teki basın ilan hakkı olan 9 yerel gazetede BİK ilanlarının yanı sıra ücret karşılığı ABB Meclis kararları da yayınlanacak.

Yerel basına cansuyu niteliğinde bir karar bu.

Başta BİK Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ile ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Basın Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin olmak üzere Büyükşehir’in tüm meclis üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum.

Büyük bir duyarlılık gösterdiniz, önemli bir şeffaflık örneği sergilediniz; sizleri tebrik ediyorum.

Başkent’te alınan bu karar umarım diğer illere; belediyelere örnek olur.

Çünkü Türkiyemizin yerel basına, yerel basının da bu ve benzeri desteklere çok ihtiyacı var.