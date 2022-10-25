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Dansa ilgi her geçen gün artıyor

Ulus Hacıbayram’da uzun yıllardır dans ayakkabısı üretimi yapan esnaf İsmail Aydoğdu, bale başta olmak üzere tüm branşlarda dansa ilginin her geçen gün arttığını belirterek “Ayakkabı satışlarımız gayet iyi. Hatta yurt dışından bile sipariş alıyoruz" dedi.
Dansa ilgi her geçen gün artıyor

Devlet Opera ve Bale’sinde uzun yıllar bale ayakkabıcı olarak çalışan, emekli olduktan sonra ise Hacıbayram’da bulunan atölyesinde dans ayakkabısı üretmeye devam eden 55 yıllık esnaf İsmail Aydoğdu, mesleğinin inceliklerini gazetemize anlattı. Bale başta olmak üzere tüm branşlarda dansa ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Aydoğdu “Ayakkabı satışlarımız gayet iyi. Hatta yurt dışından bile sipariş alıyoruz. Dans ayakkabısını yaparken büyük bir işçilik ve emek harcanıyor. Herkes bu mesleğin ölmeye yüz tutmuş meslek olduğunu söylese de ben böyle düşünmüyorum. Dansı bütün yapan ayakkabıdır ve iyi bir ayakkabı içinde bizlere her zaman ihtiyaç duyulacak” dedi.

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 “SEVMEDEN YAPAMAZSINIZ” 

Aydoğdu, “Ben ayakkabının her türlüsünü ve her türlü dansın ayakkabısını yapabilirim. Bu mesleğe 55 yılımı verdim. Devlet Opera ve Balesi’nde yıllar boyu ‘pointçi’ yani ‘bale ayakkabısı ustası’ olarak çalıştım. Buradan emekli olduktan sonra Hacıbayram’da bulunan atölyeme geri dönerek dans ayakkabısı yapmaya devam ettim. Her dans stiline uygun ayakkabıyı yapıyorum. İnsanlarda bunu biliyor. Bu meslek sevmeden yapamazsınız. Ben emekli oldum fakat işime çok bağlıyım. Sevgiyle, özveriyle, emekle işliyorum. Müşterim hangi kumaşı seçerse, hangi model isterse ona uygun modeli hazırlıyorum” ifadelerini kullandı. 

 ÖZEN, İŞÇİLİK VE EMEK 

“Dans ayakkabısı için titizlikle yürütülen bir işçilik ve emek harcanıyor” diyen Aydoğdu, “Dans ayakkabısının, öncelikle dans eden bedene ve gündelik hayatın dışındaki hareketlere olanak tanıması gerekiyor; sağlam ve aynı zamanda esnek olmalı. Her dansçının kendisine özel üretilmeli çünkü ayağı tam olarak kavramalı. Bu yüzden hâlâ dans ayakkabısı satın almak yerine yaptırmak tercih ediliyor. Buraya gelen müşterilerimizin her ne kadar elimizde numaraların kalıpları olsa da biz yeniden ayağına uygun olması için ölçüsünü alıyoruz” şeklinde konuştu. 

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 7’DEN 70’E İSTEYEN HERKESE 

Mesleğinin ‘Baba Mesleği’ olduğunu dile getiren İsmail Usta, bu mesleği yapan nadir kişilerden olduğunu vurguladı. Aynı zamanda bu mesleğin sevilmeden yapılamayacağını dile getiren Aydoğdu, “Ben gerek yurt içi gerekse de yurt dışı birçok kişi ve topluluğa ayakkabı yapıp yolladım. Ankara’da ve diğer üniversitelerde bulunan dans topluluklarına, dans bölümlerine ve bağımsız dans kurumlarına, bireysel olarak dans ayakkabısı isteyen herkese dans ayakkabısı hazırlayarak yolladım. Halen toplu ve özel sipariş almaya devam ediyorum. Toplu sipariş alsam bile ayakların kalıbını çıkarıyorum. Bazense topluluklara teslimatı bizzat ben yapıyorum, provalara, sahne arkasının heyecanına ve telaşına şahitlik ediyorum” dedi. 

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 BU MESLEK UNUTULMAZ 

Kadın ayakkabısına ‘zenne’ erkek ayakkabısına ise ‘merdane’ denildiğini söyleyen Aydoğan, bir kişinin ayakkabıcılık mesleğinde ‘usta’ olsa dâhi dans ayakkabısını kolay kolay yapamayacağını dile getirerek, “Dans ayakkabısı yapmak zor iştir. Yapanlar var. Fabrikasyona da yönelim var. Ama hazır yapılanla bizim el emeği yaptıklarımız asla birbirini tutmuyor. Zaten bizden başka da bu mesleği devam ettirmek isteyen yok. Tabanda kimse yetişmiyor. Yetişen yeni kuşak yok. İlgi duyan olmasa bile dans çok sevildiği için bu mesleğin kolay kolay unutulacağını düşünmüyorum. Herkes bu mesleğin ölmeye yüz tutmuş meslek olduğunu söylüyor. Ama ben bunu düşünmüyorum. Dansı bütün yapan ayakkabıdır. Ayakkabının iyi olması içinde bizlere her zaman ihtiyaç duyulacak” diye konuştu. 

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 BABA’DAN OĞULA GEÇEN USTALIK 

‘Baba mesleği’ dediği ayakkabıcılığı büyük bir ustalıkla yürüten Aydoğan, avukattan doktora, mühendisten paşaya farklı mesleklere sahip birçok kişinin müşterisi olduğunu belirtti. Aydoğan “Dans kadar iyi bir spor yoktur. Tüm bedeniniz aynı anda çalışır. Yapması ne kadar güzelse, izlemesi de o kadar keyiflidir. Yeni kuşakta bunun farkında. Önceden de çok sevilen bir alandı şu anda da bu böyle. Etkisini hiç kaybetmedi ve günden güne daha çok tutuluyor. İnsanlar da bunu bildiği için gerek aileler ayakkabı için gelerek sipariş oluşturuyor, gerek okullar, gerekse de topluluk ve kurumlar. Böyle olunca da siz oturduğunuz yerden birçok kişiyi tanımış ve görmüş oluyorsunuz. Sonra bu kişilerin benim yaptığım ayakkabılarla derece aldıklarını duyduğunuzda bizden mutlusu olmuyor” diyerek konuşmasını noktaladı. 

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

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