Dinimizin Direği Namaz

Namaz bütün Peygamberlerin Allah’a yönelişin en somut göstergesidir. Namaz belirlenen adap içerisinde huşu ve sorumluluk bilinci ile ve aksatmadan eda edilmesi gereken bir ibadet olduğunu birçok yerde belirtmekteyiz.

Namaz sadece Allah ile kul arasındaki ilişki biçimi olmakla kalmaz aynı zamanda insanı olumsuz davranışlardan ve her türlü kötülüklerden uzaklaştırır. Daima namaz vaktini takip eden müminin namazı cemaatle kılması için fırsat buldukça camiye gitmesi ise Müslümanlar arasında tanışma, kaynaşma, kardeşlik dostluk ve dayanışmayı sağlaması bakımından oldukça önemlidir.

Namaz, beden ve zihin ve kalbin iştiraki ile eda edilen kısacası insanı her yönü ile kuşatan bir ibadettir. Bu üç unsurun her biri son derece dengeli ve mükemmel bir şekilde namazda temsil edilir. İnsan bedeni ile kıyam, rükû secde ve kıraati gerçekleştirirken zihni ile okuduklarını düşünmeye ve anlamaya yönelir. Kalp ise huşu ve sükûnet ile bu ibadeti en iyi şekilde tamamlar. Kıbleye dönüldüğünde tek Allah’a yönelme demek olan namaz, kıyamda Allah’ın huzurunda durma, rükûda yalnızca onun önünde eğilme, secdede ise Allah’a en yakın olma demektir. Namaz, dua, yalvarma, sadece Rabbe yönelme ondan yardım ve bağışlanma dileme ona iltica ve müracaat etmektir. Namaz ruhun derinliklerinden gelen bir hissiyatla Allah’ı anma, zikir, gönülden gelen bir içtenlikle yaratana hamd ve senada bulunma bütün samimiyetle onun hükümranlığını kabul ve itiraf etmedir. Hz Peygamber (S.A.V) bir Müslüman vakti geldiğinde güzelce abdest alıp kendisini Allah’a vererek rüku ve secdesi ile farz namazı kıldığında büyük günah işlemedikçe bu onun önceki günahlarına kefareti olur, bu her zaman için böyledir, büyük günah işlemedikçe beş vakit namaz iki Cuma aralarındaki günahlara kefarettir. Hadisi ile günahlarından arınan kul ise Allah’a karşı görevini yerine getirmenin vermiş olduğu bir mutluluk içerisinde huzurlu bir hayat yaşayacaktır. İman edip iyi işler yapan namaz kılan ve zekât verenler var ya onların mükâfatları rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü bile çekmezler, mümin erkekler ve mümin kadınlar namazı dosdoğru kılarlar işte onlara Allah rahmet edecektir.

Müslümanlara düşen Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uyarak namaz ibadetini öğretildiği gibi yerine getirmek namaz konusunda gerekli hassasiyetini göstermeye gayret edelim. Böylece insan günlük hayatın yoğun meşguliyetlerin arasında yüce yaratıcıyı hatırlayacak Allah’a duyduğu şükran duygularını dile getirecektir. Namazında bütün huşusu ile rabbine yönelen kul maddi ve manevi kirlerden arınacak kötülüklerden uzaklaşacak ve ebedi âlemde mutluluğa erecektir.