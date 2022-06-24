Dünya bir anda dönmeyi bıraksaydı ne olurdu?

Evrenimizde milyarlarca galaksi, milyarlarca galaksinin içerisinde de milyarlarca gezegen bulunuyor. Milyarlarca gezegenden sadece bir tanesi olan dünyamız bilindiği üzere sürekli Güneş ve kendi etrafında dönüyor.

Peki dünyamız biranda dursaydı ne olurdu?

Dünyamız saat yönünün tersine batıdan doğuya doğru döndüğü için dönme biranda duracak olsaydı bir insan olduğu yerden saatte 1600 km hızla doğuya fırlardı. Elbette sadece insanlar fırlamazdı. Yere aşırı sağlam bağlı olmayan her nesne biranda doğu yönüne doğru fırlardı. Yüksek binaların birçoğu yüksek moment etkisinde kalacağı için büyük ihtimalle çekerdi.

Atmosferimiz dünya ile beraber döndüğü için dünya biranda durmuş olsaydı atmosferimiz hala dönme işlemini yapmaya devam ederdi. Atmosferimiz hala dönmeye devam ettiği için ekvator kesimlerinde 1600 km hızda rüzgarlar oluşurdu. Dünyamızda bugüne kadar ölçülmüş en hızlı rüzgarın 408 km hızla ettiğini düşünecek olursak 1600 km hızı tahmin edebiliriz. 1600 km hızla esecek bir rüzgar atom bombasın yarattığı şok dalgasının etkisini yaratırdı. Tabi ki tek bir farkla. Atom bombasının şok etkisi dünya üzerinde çok küçük bir alana etki ederken bu rüzgarlar dünyanın her yerinde aynı anda hissedilecektir.

Dönmeyen bir gezegende mevsimler arası geçişler çok sert olacağı için yıkımdan sağ çıkan birçok canlı yine hayatını kaybedecektir.

Dünya'nın durmasının bir diğer etkisi de, gezegenimizin bir küremsi olmak yerine, neredeyse tam bir küre olmasına neden olacaktı ve bu değişim oldukça yavaş yaşanacaktı. Çünkü şu anda gezegenimizin ekvatorda şişkin, kutuplarda basık olmasının sebebi, kendi etrafındaki dönüşünden dolayı oluşan hayali merkezkaç kuvvetidir. Bu kuvvetin gezegenin şeklini değiştirecek güçte olması, ne demek istediğimizi anlatıyordur.

Neyse ki, normal şartlar altında hiçbir zaman böyle bir şeyi yaşamayacağız. Fizik kuralları gereği gezegenimizin bir anda durması gibi bir durum asla söz konusu değil. Ancak dışarıdan çarpacak devasa bir gök cismi, bu dönüşü durduracak kadar enerjiye sahip olabilir; Devasa bir gök cismini çarpması durumunda endişeleneceğiniz son şey gezegenin dönmeyi durdurması olacaktır. Tabii endişelenmek için yeterli vaktiniz kalırsa...