Bu hafta başında Türkiye’den Kanada’ya giderek büyük başarılara imza atan, işçi olarak girdiği inşaat şirketinin sahibi olan ve o şirketi ülkenin en iyi 50 şirketi arasına sokmayı başaran Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert ile bir basın toplantısında bir araya geldik.

Konut azlığı ve konut pahalılığın gündemde olduğu bugünlerde Türkiye’ye inşaat yatırımlarını artıracağını açıklayan Fesih Zeki Mert’in programına basın mensupları tarafından ilgi bir hayli yoğundu.

Malum kredi faizlerinin düşürülmesinin ardından ev fiyatları bir kez daha uçtu gitti.

Bu konu Kanada’daki binlerce konutta imzası bulunan Fesih Beye soruldu ve dikkat çeken yorumunu sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Türkiye'de enflasyondan çok fırsatçılık enflasyonu var. Enflasyon birse gayrimenkul sahibi 3 koyuyor. Aslında insanlar kendilerine zarar verdiğinin farkında değil.”

Bu köşeyi takip edenler bilir geçen hafta da bu soruna değinmiştim.

Daha fazla kazanma hırsıyla burada hareket ediliyor. En ufak bir gelişmede fiyatlar artırılıyor. Kendi kendimizi zor durumda bırakıyoruz, enflasyonu kendimiz daha fazla coşturuyoruz!

Yüksek enflasyon, fırsatçıların enflasyonuyla birleşince işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Lütfen biraz daha duyarlı olun.

Çünkü yaptığımız her yanlıştan geri dönüş yok!

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düşük faizli kredi müjdesinin ardından ev fiyatlarını artıranlara tepki göstermiş “Konut fiyatını paket açıkladıktan sonra artıranların hepsini tek tek tespit ettik” demişti.

Bence nasıl ki ürünlerine hile karıştıranların ismi tağşiş listesinde açıklanıyorsa, bu fırsatçıların da isminin açıklanması ya da o kişilere ivedilikle ceza verilmesi gerekiyor.

Bu şekilde bir nebze olsun caydırıcılık olabilir.