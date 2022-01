Hangi OSB’de Ne Zaman Kesinti Yapılacak?

Doğal gaz hattındaki arızadan dolayı TEİAŞ’ın sanayi bölgelerinde bu hafta içerisinde uygulayacağı elektrik kesintisi pazartesiden itibaren başladı.

Türkiye’ye İran’dan gelen doğal gaz iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı bu hafta içerisinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’daki organize sanayi bölgelerinde (OSB) de 3 günlük planlı elektrik kesintisine dün itibariyle gidilmeye başlandı. Ankara’da faaliyet gösteren OSB’lere TEİAŞ tarafından yapılan planlama dâhilinde 3 gün elektrik verilmeyecek. Firmalar sadece aydınlatma ve güvenlik için elektrik kullanabilecek; ancak üretim için elektrik kullanamayacak. Üretim yapılamayacağından dolayı çalışanlar izinli sayılacak. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Ankara’daki hangi OSB’de hangi gün elektrik kesintisine gidileceğini düzenledi.

OSTİM OSB: PAZARTESİ, SALI VE CUMA

Yapılan planlamaya göre OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde pazartesi, salı ve cuma günleri tüm gün elektrik kesintisi yapılacak. OSTİM OSB’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şunlar denildi: “TEİAŞ tarafından OSTİM OSB Bölge Müdürlüğümüze yapılan bildirimde; doğal gaz arzında yaşana sorunlar nedeni ile ülke genelinde program dahilinde elektrik kesintisi uygulanacağı tarafımıza iletilmiştir. Bu sebepten bölgemizde, bölgesel ve program dahilinde kısmi elektrik kesintileri uygulanacaktır. TEİAŞ tarafından kesinti olması talep edilen günler şöyle belirlenmiştir. 24 Ocak Pazartesi, 25 Ocak Salı, 28 Ocak Cuma . Bu süreçte mağduriyetimizin artmaması için elektrik kesintisinin olmadığı günlerde; başta elektrikli ısıtıcı olmak üzere zaruri olmayan tüketimlerinizi kapatmanızı, sağlıklı bilgi alabilmeniz için OSTİMERENERJİ tarafından gelen SMS mesajlarını takip etmenizi önemle rica ederiz.”

ASO 1. OSB: ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde çarşamba, perşembe ve cuma günleri tüm gün planlı elektrik kesintisine gidileceği açıklandı. Yapılan açıklamada özetle şu ifadeler kullandı: “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından şifahen verilen bilgi ve yönergeler doğrultusuna elektrik kısıntısı uygulanacaktır. 26 Ocak Çarşamba, 27 Ocak Perşembe, 28 Ocak Cuma günü tüm gün boyunca üretim amaçlı elektrik enerjisi kullanılmayacaktır. Elektrik tüketimleri TEİAŞ tarafından sınırlandırılmış olup sürekli takip edilerek TEİAŞ tarafından tahsis edilen kapasite aşıldığı taktirde tüm bölgenin elektriksiz kalma riski doğacaktır. Tüm bölgenin enerjisiz kalmamasının önüne geçebilmek için üretim faaliyetine devam eden üyelerimizin elektrik tedariği mecburen sonlandırılmak zorunda kalınacaktır.”

ASO 2. VE 3. OSB: SALI, ÇARŞAMBA VE CUMA

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi salı, çarşamba ve cuma günü tüm gün elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “TEİAŞ’ın belirtilen talimatları doğrultusunda belirtilen gün ve saatler arasında zorunlu olarak tüm katılımcılarımıza enerji kesintisi uygulanacaktır.”

İVEDİK OSB: SALI, ÇARŞAMBA VE CUMA

İVEDİK OSB salı, çarşamba ve cuma günleri tüm gün elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Değerli sanayicilerimiz, enerji arzında yaşanan problemler nedeniyle yapılması zorunlu bölgemiz genelinde Salı, Çarşamba ve Cuma günleri yapılacak kesintilerden, işletmelerimizin en az şekilde etkilenmesi için dönüşümlü kesinti uygulanması planlanmıştır” denildi.

ANADOLU OSB: SALI, ÇARŞAMBA VE CUMA

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, planlı elektrik kesintisiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Doğal gaz çevrim santrallerine gaz akışının sınırlandırılması nedeniyle TEİAŞ yetkilileri tarafından ülke genelinde elektrik kesintileri planlandığı, bu kapsamda OSB’mize; 25.01.2022 salı günü 00:00 itibariye 48 saat ve 28.01.2022 cuma günü 00:00 itibariye 24 saat boyunca elektrik verilemeyeceği telefon görüşmesi yoluyla şifahen bildirilmiştir.”

DÖKÜMCÜLER OSB: SALI, ÇARŞAMBA VE CUMA

Ankara Dökümcüler İhtisas OSB’de salı, çarşamba ve cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

SİTELER VE POLATLI OSB’DE KESİNTİ YOK

Mobilya üretim merkezi Siteler ve Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi’nde planlı elektrik kesintinin olmayacağı öğrenildi. Başkent Organize Sanayi Bölgesi ile Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde ne zaman elektrik kesintisi yapılacağı ise bilinmiyor.

İLAÇ, ET VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE KESİNTİ YOK

BOTAŞ; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını sonlandırdı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-