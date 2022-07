Her esere bir şiir

Ankaralı Ressam Canan Baday, yaptığı her tabloya bir de şiir yazdığını belirterek, “İlham kaynağımı hüzünden alıyorum. Duygularımı renklerle yansıtıyorum. Bana huzur veriyor” dedi.

Her insanın arkasında güzel işler bırakması gerektiğini vurgulayan Ressam Canan Baday, sanat yolculuğunu gazetemize anlattı. Baday, “Bu işi terapi olarak görüyorum. İlham kaynağım hüzün. İçimi renklerle yansıtıyorum. Her eserime bir şiir yazıyorum. Keşfedilmeyi bekleyen birçok insan var. Ömür boyu öğrenmem devam ediyor. Ben güzel hatırlanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

AİLEDEN GELİYOR

Resim çizme arzusu çocukluğundan gelen Ressam Canan Baday, “Resim çizmeye amcamı görerek başladım. Amcam noktalama tekniğiyle portreler yapardı hayranlıkla izlerdim. Daha o zamanlarda her şeyi resmetme isteğim amcam sayesinde oluştu” dedi.

“BİR ESERİN TAKLİDİYLE BAŞLADIM”

Baday, “Yağlı boya çizimlerine arkadaşımın vesilesiyle başladım. Evlenmek üzereyken benden beğendiği bir tabloyu yağlı boya ile tuvale dönüştürmemi istedi. Karakaleme olan yeteneğimi biliyordu. Karakalem yapan yağlı boya da yapabilir dedi. Denememi istedi bende onu kırmadım ve denedim. Arkadaşıma yaptığım tablonun taklit bir eserdi, bu şekilde başladım. İyi ki başlamışım. Kendimi keşfettim” ifadelerini kullandı.

BIRAKMAK İSTEMEDİM

Malzemeleri aldıktan sonra çalışmalarını bırakmadığını kaydeden Baday, ufak ufak aklındakilerini, çevreden görüp etkilendiklerini tuvale döktüğünü belirtti. Yaptıkça, çizdikçe, fırçalarla ilgilendikçe kendinin farkına varan Baday, “3 yıldır bıkmadan devam ediyorum. Herhangi bir eğitim almadım. Benimki sadece aileden gelen bir yetenek” diye konuştu.

İLHAM KAYNAĞI: HÜZÜN

Baday, “Şiirle iç içe olan bir insanım. Biliyorsunuz şiirler de içerisinde hüznü barındırır. Yaptığım her eserin kendine has şiiri bulunuyor. O yüzden ilham kaynağımı hüzün olarak buluyorum ve her eserime bir şiir yazıyorum. Çalışmalarımı altın yaldızla ve varakla yapıyorum. Türkiye’de bu şekilde çalışma yapan yok” şeklinde konuştu.

TERAPİ, HUZUR, SAKİNLİK

Bu işi profesyonel olarak yapan meslektaşlarına “Onlar bana belki kızabilir ama ben yağlı boyayı terapi olarak değerlendiriyorum. Yağlı boya insanın ruhunu dinlendiriyor, sakinlik veriyor hatta zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorum. Bana huzur veriyor” dedi.

“İÇİMİ RENKLERLE YANSITIYORUM”

Baday, arkadaşının teşvikiyle geçiş yaptığı yağlı boya konusundaki hislerini şöyle dile getirdi; “iyi ki arkadaşım benden yağlı boya çalışması istemiş. Birinin bana dokunması gerekiyormuş. İnsan kendine çekilince daha güzel işler ortaya koyuyor. O yüzden benim için tam anlamıyla bir terapi. İnsanın içini boşaltma şekli diyorum. Ben içimi renklerle yansıtıyorum. Bir nevi rahatlama biçimi.”

KEŞFEDİLMEMİŞ İNSANLAR VAR

Yaptığı işi terapi ve rahatlama olarak gören Baday, içinde tutku olan herkese tavsiye ettiğini vurgulayarak, “Bir insan bir şeyi istiyorsa mutlaka ona karşı çekim gücü bulunur. Sadece ortaya çıkmamıştır. Ben düz bir insan olduğuna inanmıyorum. Her insanın bir yeteneği vardır. Sadece ortaya çıkmayı bekliyor. Herkesin kırılma noktası vardır. Keşfedilmemiş çok fazla insan var” dedi.

ÖMÜR BOYU ÖĞRENME

Yağlı boya yapmadan önce karakalem çalışmaları yapan Baday, çocukluğundan beri çizimlerin içerisinde olduğunu vurguladı. Eğitim almadan sadece var olan yetenekle yoluna devam etse de eğitim almayı istediğini kaydeden Baday, “Boyut, tonlama, perspektif eğitimleri almayı çok isterdim. Şimdi yaptıkça, fırça kullandıkça, serbest darbeler yaptıkça öğreniyorum. Her yaptığım darbe veya işlev bana farklı şey öğretiyor. Öğrenme hiç bitmiyor. Her yaptığım çizim zihnimde farklı odalar açıyor” ifadelerini kullandı.

SERGİ HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Baday, istanbul’da karma sergilerde yer aldığını ifade ederek, Ankara kalesi içerisinde sergi hazırlığında bulunduğunu dile getirdi. Baday, “Eylül ayında Kaptanın yeri sanat galerisinde sergi açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel işlere imza atacağız” dedi.

“ARKAMDA GÜZEL İŞLER BIRAKMAK İSTİYORUM”

İnsanların kendi yeteneklerini fark etmeleri gerektiğini düşünen Baday, sözlerini şu şekilde noktaladı; “Yaptığım her eser farklı anlamlar ifade ediyor. Her eserin kendine has şiiri bulunuyor. Ben arkamda güzel işler bırakmak, güzel hatırlanmak istiyorum. İnsanlar eserlerimde kendi iç dünyalarını bulmalı. İyi işlerle gündeme gelmek istiyorum.”



Baday, yalnızlığa itilmiş, güçlü kalmak zorunda olan kadınlar için resmetmiş olduğu eserine şu dizeleri içerisinde bulunduran şiir yazdı.



Size gelip yaralarından bahsedecekler

Bana da bahsettiler

Ah, gürültülü içi boş silüetler

Kalmamış acındıracak başka şeyleri

Taktıkları kulpların kırıldığı ömürlerine

İlk anlatanın haklılığını yamayarak

Size gelip yaralarından bahsedecekler

Bana da bahsettiler

Onlar anlatırken sığınarak kendime

Ayazdan yanmış küflü duvarlarımın soluğu içimde

Eski bir ezginin mırıltısıdır dilimde

“Eski evlerin eğik damları

Tutmaz, yere akıtır güneşi

Eski evlerin eğik damları

Tutmaz, yere akıtır güneşi

Buket Beslen/ İlksayfa