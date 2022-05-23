İlginç Geri Dönüşüm Projeleri

Sürdürülebilir Bir Ürün Malzemesi Olarak Ayçiçeği

Thomas Vailly, yalıtım paneli gibi büyük boyutlu ürünlerden tutun da telefon kılıflarına kadar pek çok ürünün yapımında kullanmak için ayçiçeği atıklarını biyo-materyallere dönüştürmeyi amaçlıyor. Vailly, ayçiçeği hasadından arta kalan her şeyin sürdürülebilir birer ürün malzemesi olarak değerlendirilmesini hedefliyor. Ayrıca araştırmada önemli bir kural var. Bu kurala göre ayçiçeği atıklarından yapılacak ürünlerde sadece ayçiçeğinden elde edilen malzemeler kullanılabilecek, ilave içeriklere ise kesinlikle yer verilmeyecek.

Doğal Bir Ürün Malzemesi Olarak Geri Dönüştürülmüş Kahve Telvesi

Kahve içmek küresel yaşam tarzının bir parçası ve kahve tüketimi yıllardır istikrarlı bir şekilde artıyor. Tabii bu arada kahve atıkları da dünya nüfusuyla devasa boyutlara ulaşıyor. Hatta iklim değişikliği nedeniyle yabani kahve türlerinin %60’ı tehlike altında ve dünyadaki kahve talebini karşılayamama riski söz konusu. Kahve tüketiminin bu denli yüksek oluşu, atıkların yeni ürünler oluşturmak için bir kaynak olarak nasıl kullanılacağı üstünde düşünmeye itiyor tasarımcıları. Kaffeeform da bu motivasyonla, uzun yıllar süren araştırmaların, deneylerin ve testlerin sonucunda doğmuş. Malzeme, petrol esaslı mineral yağlara dayalı malzemelere sürdürülebilir ve çevre dostu bir alternatif sunuyor. Bu yenilikçi malzemenin karakteristik özellikleri, koyu renkte bir ahşap görünümüne sahip olması ve elbette hoş kahve kokusu.

Bu Portakal Suyu Otomatı Kabukları Bardağa Dönüştürüyor

Bir otomattan alabileceğimiz en sağlıklı şeylerden biri portakal suyu olsa gerek. Üstelik bu makinelerin pek çoğunda gerçek zamanlı olarak portakalların nasıl sıkıldığını görebilmek de mümkün. Feel the Peel de bu tür otomatlardan bir tanesi. Biyoplastik oluşturmak için portakal kabuğu kullanan, sıktığı portakalların suyunu da bu biyoplastikten yaptığı bardaklarda sunan bir prototip makine. Makine, İtalya merkezli uluslararası tasarım ve inovasyon stüdyosu Carlo Ratti Associati’nin Eni için hazırladığı bir proje.

Kaiku Meyve ve Sebze Atıklarını Doğal Pigmentlere Dönüştürüyor

Kaiku, bitkileri buharlaşma teknolojisi kullanarak toz boya pigmentlerine dönüştüren bir sistem. Petrol ürünü olan ve çoğunlukla sağlığa ve doğaya zararlı olan yapay boyalara karşı sürdürülebilir bir alternatif sunuyor. Avokadolar, narlar, kırmızı pancarlar, limonlar, soğanlar ve aklınıza gelebilecek her türlü meyve-sebze Kaiku aracılığıyla boya pigmentine ve mürekkebe dönüştürülebiliyor.

Çatısında Kayak Pisti Olan Temiz Enerji Santrali

Kopenhag ve New York merkezli mimarlık, şehircilik, araştırma ve geliştirme grubu Bjarke Ingels Group, (BIG) “atıkları enerjiye dönüştüren en temiz enerji santrali” olarak nitelediği Copenhill santralini tamamladı. Santralin çatısında, yıl boyunca açık olacak yapay bir kayak pisti de bulunuyor. Amager Bakke olarak da bilinen CopenHill, yılda 440.000 ton atığı temiz enerjiye dönüştürme kapasitesine sahip. Bu da yılda 150.000 ev için elektrik ve bölgesel ısıtma sağlayabilmesi anlamına geliyor. Bunun için de atık arıtma ve enerji üretimindeki en son teknolojilerle donatılmış. CopenHill aynı zamanda yürüyüş parkuru ve bir tırmanma duvarı içeren bir kentsel rekreasyon merkezi olarak işlev görüyor. Ayrıca tesiste çevre hakkında bilinçlendirici eğitimlere de yer verilecek.