Yeşil Kaman’a “Japon” gölgesi!

Şirin ilimiz Kırşehir’in Kaman ilçesi, ceviziyle olduğu kadar yeşiliyle de ünlüdür.

Bölgede her ne kadar karasal iklim hakim ve dağlar çıplaksa da, özellikle köyler ağaç bakımından çok zengindir.

Ceviz bahçelerinin yanı sıra söğüt, kavak, meşe ve meyve ağaçlarıyla doludur köyler.

Yazları yemyeşil olur Kaman ve köyleri…

Bu nedenle “Yeşil Kaman” olarak anılır, bu güzel ilçemiz.

Nitekim “Yeşil” adıyla televizyon kanalı, gazetesi, spor kulübü bile vardır.

Ama gel gör ki, yeşilliği, güzelliği “Japon Bahçesi”nin gölgesinde kalmaktadır.

Bugün Kaman dendi mi ilk olarak akla “ceviz” gelir tamam ama ardından Çagırkan Köyü’ndeki Japon Bahçesi söylenir. “Japon Bahçesi”ne gidilip gidilmediği, “Japon Bahçesi”nin gezilip gezilmediği konuşulur. “Japon Bahçesi”nin şöyle güzel olduğu, böyle güzel olduğu anlatılır.

Ankara gibi çevre illerden Kaman’a sırf Japon Bahçesi’ni görmeye gidenler olduğunu duyuyorum. Kaman’a Ankara’dan bir ziyaretçi gelse ilk uğrak yerlerinden birinin burası olduğunu biliyorum.

En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi’nde düzenlenen Müzeler Günü etkinliğine katıldı.

Japonlar tarafından Çagırkan’da Kalehöyük Kazı Alanı’nda yaklaşık 30 yıl önce yapılmış bir park burası.

Tamam son derece büyük, güzel ve bakımlı… İçinde değişik ağaçlar var, yapay gölet var, içinde balıklar var…

Neticede bir park işte.

Ancak ünü Kaman’ı geçmiş durumda. Nasıl oluyor bu?

Şahsen ben Japon Bahçesi’nin Kaman’ın yeşilliğinin, güzelliğinin önüne geçmesini kabul edemiyorum. İlgili kurumlarımıza kızıyorum…

Çünkü “Japon Bahçesi”nin Kaman’ın yeşilliğinin önüne geçmesi, köylülerce oluşturulmuş yeşil görüntünün kurumsal bir çalışma ile taçlandırılmamış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.

Epey bir süredir bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından Millet Bahçeleri inşa süreci başlatılmış iken, zaten yeşilliği ile ünlü olan Kaman’ın bu güzelliği muhteşem bir bahçe ile neden tescillenmemiştir?..

Kaman Belediyesi, şimdiye kadar ilçeye yakışır bir Millet Bahçesi neden yapmamıştır?

Geçenlerde gördüm, Kaman Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda görsel olarak “Japon Bahçesi” fotoğrafı kullanmıştı. Üzüldüm, kırıldım… Kendimiz daha iyisini yapmış olsaydık da onun fotoğrafını kullansaydık, daha güzel olmaz mıydı?

Bu düşüncelerle Kaman’a yakışır bir millet bahçesi planlanıp planlanmadığını araştırdım.

“Geç de olsa akıl edilmiştir” ümidiyle resmi açıklamaları, haberleri taradım.

Geçtiğimiz mart ayına dair bir habere rastladım.

Kaman Belediyesi’nin 3 Mart’ta yapılan Olağan Meclis Toplantısı’nda, konu gündeme gelmiş ancak bütçenin olmadığından bahsedilmiş.

Görüşmelerde bir orta yol bulunup, ilçeye bir Millet Bahçesi yapımı ve bunun için kredi temini noktasında Belediye

Başkanı Necati Çolak’a yetki verilmesi kararlaştırılmış.

Yapılması planlanan Millet Bahçesi için 8 milyon TL maliyet hesaplanıyormuş. Bunun yarısının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanması, diğer yarısının ise İlbank’tan kredi olarak temin edilmesi öngörülüyormuş.

Bugün 21 Mayıs… Üzerinden geçmiş yaklaşık 2.5 ay…

Öğrendiğime göre henüz çivi çakılmış değil.

Anlaşılan o ki, Bakanlık ile İlbank bekleniyor.

İlin en büyük ilçesi olan Kaman Belediyesi için 8 milyon TL’nin çok bir para olduğunu düşünmüyorum. Belediye’de bu kadar bir kaynak nasıl olmaz?

Zaten çok ama çok geç kalınmış bir işte, bugün kredi bekleniyor olması kimse kusura bakmasın ama Belediye’nin iş bilmezliğidir.

Kaman Belediyesi daha fazla vakit kaybetmeden, ilçeye yakışır bir millet bahçesi yapmalıdır.

Ve bu bahçe öyle güzel, öyle kullanışlı, öyle bakımlı, öyle fonksiyonlu olmalı ki, ilçenin yeşil adını tescilleyip, kurumsallaştırmalı ve Kaman’ı Japon Bahçesi gölgesinden kurtarmalıdır.