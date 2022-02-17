İndirim Duyunca Korkuyorum

Geçtiğimiz günlerde, enflasyona etki etmesi amaçlanan KDV gelişmesi yaşanmıştı. Temel gıdada KDV indirimi yapılmış ve temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, yüzde 1’e indirilmişti. Haber siteleri ve gazeteler boy boy KDV indirimi yapılan ürünlerin listesini paylaştı. KDV indirimi uygulanan tüm ürünler, her evde olması gereken ürünler…

Buraya kadar tüm yaşananlar sevindirici. Ama bunca zamdan sonra, indirim lafını duyunca sadece ben mi tedirgin oluyorum? Çünkü ne zaman bir indirim, bir ÖTV ve KDV indirimi duymuş olsak; peşinden mutlaka yeni bir zam veya tüm halkı ilgilendiren büyük bir gelişme yaşanıyor. Tedirginliğimi buna bağlıyorum.

Bence bunda haksız da sayılmam. Çünkü ne zaman, herhangi bir indirim uygulanmış olsa. Peşinden zam geliyor. Otomobillerde ÖTV indirimi denildi, şimdi gidip araba almaya kalksak, borcu yaşlanınca anca bitmiş olacak. Karavanlarda ÖTV indirimi denildi, karavan üretimine zam yapıldı.

Birkaç gün öncede gıda ürünlerine KDV indirimi yapıldı denildi, 24 TL olan paket bisküvü, 26.90 TL oldu. Bugün markete gittiğimde de, pek çok ürünün etiket güncellemesine maruz kaldığını gördüm.

Yani inandırıcılık var ile yok arası gibi bir şey oldu bu. Ülkemiz adına güzel işler yapılıyor ancak vatandaşın cebine etki edecek adımları atarken, daha mı mantıklı düşünsek? Mesela gıda ürünlerinde KDV’yi düşürmek yerine, marketlere etiket denetimi yapıp, kurallara uymayanların cezasına mı zam yapsak? Böylesi daha güzel olmaz mı? Bence çok iyi olur ama uygulamak için uygun zaman arıyoruz gibi hissediyorum…