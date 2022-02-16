Nasıl Denetleniyor?

Temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı.

Dev market zincirleri binlerce üründe fiyatların düştüğünü duyurdu; ancak bu konuda “karardan önce marketler bazı ürünlere zam yaptı, KDV indirimiyle birlikte fiyatları düşürmüş gibi gösterdiler” gibi birtakım iddialar da halk arasında dolaşıyor.

İlgili bakanlık yetkileri ve zabıta ekipleri fiyat denetimi yapıyor ama neye göre yapıyor onu bilmiyoruz.

Marketleri denetleyen görevliler, vergi oranını değil vergi indirimi öncesi ve sonrası fiyatları mutlaka kontrol etmeli...

Bunu yapmak ise çok kolay. Sonuçta satılan her ürünün birim fiyatı kasalardan geçiyor.

Orada bir hafta önceki fiyat neyse alınıp, KDV indiriminin ardından yeniden düzenlenen etiket mutlaka kıyaslanmalı.

Arada fark varsa mutlaka söz konusu firmalara ağır cezalar yazılmalıdır.

İlgili bakanlık yetkilileri ve belediyelerin zabıta ekiplerinin bu şekilde denetimde bulunması daha yerinde olacaktır.

Çok önemli bir konu ise etiketlerde güncellemenin ne zaman yapılacağıdır.

Yakın zamanda öyle şeyler gördük ki etiketlerin güncellenmesine yetişilemedi bile.

Bu köşeyi takip edenler bilir. Aynı sorunla ben de bizzat karşılaştım. Geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde büyük bir markette alışveriş yaparken etiket fiyatı ile kasadaki fiyatın farklı olduğuna şahit olmuştum. Market görevliler ise yeni zam geldiğinden dolayı bu farkın oluştuğunu, etiketlerin güncellenmesine yetişemediklerini belirtmişlerdi. Ama o ürünü zamdan önce rafa koymuşlardı!

Bu konuda da vatandaşı koruyan bir karar alınmalı. Nasıl ki maç esnasında kurallar değiştirilemezse, mesai saati içerisinde hiçbir ürünün etiketi zam gelse dahi değiştirilmemeli.

Etiket güncelleme işlemi market açılış saatinden önce ya da kapanış saatinden sonra yapılmalı.

Sonuçta alışveriş esnasında etiketlerin değiştiğini görmek vatandaşlar için hiç hoş olmuyor.