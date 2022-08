Yüce Dinimiz İslam ilme okuyup öğrenmeye ve faydalı bilgilere başkalarına öğretmeyi büyük önem vermiş kendileri için gerekli olan bilgileri edinmeyi kadın erkek bütün müslümanlara farz kılmıştır. İlim sahibi olmayı en büyük rutbe kaul etmiş bu sebeple ısrarla ilim öğrenmeyi tavsiye etmiştir, çünkü fertlerin ve toplumların maddi manevi her alanda ilerleyip yükselmeleri hiç şüphesiz ilim sayesinde olmaktadır. Yüce Rabbimizin insanlığa dünya ve ahiret mutluluğun yollarını göstermek üzere indirdiği kitabımız Kuranı Kerimde onu bütün insanlığa tebliğ ile görevlendirdiği sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (S.A.V) ilk hitabı oku emri olmuştur, bu ilahi hitabın geçtiği Alak suresinin ilk beş ayetinde şöyle buyrulmaktadır. Yaratan Rabbinin adı ile oku o insanı alaktan yarattı oku senin rabbin en cömert olandır o kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir, bu hitab islamın okumaya öğrenmeye ve bilgiye verdiği değeri çok açık bir şekilde göstermektedir. Allah u Teala bilgi sahibi olanların diğer insanlardan daha faziletli olduğunu Kuranı Kerimde şöyle bildirmektedir, deki hiç bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Bilen ve bilmeyen bu iki zumrenin hali kör ve sağır ile gören ve işiten kimselerin hali gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu hala düşünmez misiniz kulları içinde Allah'tan gerektiği bir şekilde ancak ilim sahipleri korkar. Allah içimizden iman edenlerle ilme nail olanların derecelerini yükseltir, buyurarak ilim sahiplerinin diğer insanlar arasında seçilip yükseltildiği haberi verilmiştir. İlim küfrü her türlü sapıklığı ortadan kaldıran ve insanlığın yolunu aydınlatan bir yoldur. Hak batıldan hayır şerden iyi kötüden doğru eğriden güzel çirkinden ilim ile seçilir, ilim zenginliği mal zenginliğinden üstündür mal sarf etmekle azalır ilim ise sarf etmekle çoğalır. Vücudun gıdası yemek içmek olduğu gibi ruhun gıdası da ilim ve hikmettir. İlim ancak okumakla elde edilir bu sebeple dinimiz okumayı emretmiştir. Peygamber Efendimiz eğitim ve öğretime büyük önem vermiş Mekke döneminin zor ve meşakatli şartlarında bile müslümanların eğitimi ile meşgul olmuştur. Sevgili Peygamberimiz çocukların ve gençlerin hem maddi hemde manevi alanlarda eğitilmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Hz Peygamber eğitim ve öğretim konusunda kadın erkek ayrımı yapmamıştır ilim öğrenmek erkek ve kadın her müslümana farzdır. Bize düşen görev çocuklarımızın gereği gibi eğitimine önem vermeliyiz onların okullarda ki eğitimlerini takip etmeliyiz bu konuda aile büyükleri olarak bize düşen görevleri en güzel şekilde takip etmeliyiz. Bizler ve çocuklarımız için Allah rızası için ilim öğrenmeliyiz ,Allah'ın rızasına mazhar olabilmek dileği ile.