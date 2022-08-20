İstasyon’da sona doğru

Sincan ve Etimesgut’u şehir merkezine bağlayan ana arterlerden olan İstasyon Caddesi’nde yaşanan trafik ve sel çilesi sona mı eriyor?

Yaklaşık 20 yıldır burada büyük bir trafik çilesi yaşanıyordu ve Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde sorunu çözmeye çalışmıştı ama görev ömrü yetmemişti.

Mart 2019’da yapılan yerel seçim sürecinde Mansur Yavaş, seçilmesi halinde İstasyon’daki trafik çilesine son vermeyi vaat etmişti.

Yavaş seçildi ve bir süre sonra vaadini yerine getirmek üzere kolları sıvadı.

Bölgede önce İstasyon’un devamı olan Türk Kızılayı Caddesi üzerinde köprülü kavşak çalışmaları yapıldı.

Ardından İstasyon’a alternatif bulvar çalışmasına geçildi ve bura da geçtiğimiz aylarda tamamlanarak hizmete açıldı.

Toplam uzunluğu 9 kilometre olan ve 4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşan bulvar projesinin maliyeti 126 milyon TL olduğu bildirildi.

Meşhur İstasyon Caddesi’nde tıkanan sadece trafik değildi. Altyapısı da sorunluydu.

Özellikle kışın her yağmur yağdığında cadde üzerinde göller oluşuyor, seller yaşanıyordu. Hayat felç oluyordu adeta bölgede. Bu nedenle belediye çalışması eksik olmuyordu. Haliyle de tıkanan trafik bir de bu çalışmalar nedeniyle aksıyordu.

Yaklaşık 20 yıldır geçici tedbirlerle sorun çözülmeye çalışıldığından İstasyon berbat bir hal almıştı, yola yol demeye, kaldırımlarına kaldırım demeye bin şahit istiyordu.

Büyükşehir Belediyesi, alternatif yol yapımının ardından İstasyon’un altyapısındaki bu soruna yönelik de köklü bir çalışma başlattı.

Caddede atık su ve yağmur suyu hattına neşter vuruluyor.

ASKİ’nin açıklamasına bakarsak “İstasyon Caddesi’ndeki 30 yıllık altyapı” yenileniyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı oluşturularak, sel baskınlarının önleneceğini söylüyor. Öztürk, çalışma kapsamında yaklaşık 6 kilometre atık su ve 4 kilometre de yağmur suyu hattı yapılacağını ifade ediyor.

Çalışmaların, 162 milyon 994 bin 922 TL’ye mal olacağı belirtiliyor.

Neticede, alternatif yol yapılan İstasyon’da altyapı da yenilenip, asfalt baştan sona yenilendi mi trafik çilesi ile sel sorunu ortadan kalkacak mı?

Bekleyip göreceğiz.

Özellikle Etimesgutlular, İstasyon’daki çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor.

Tümüyle tamamlanıp hizmete açılacağı günü iple çekiyorlar.

Ümit ediyorum, yerinde olmuştur yapılanlar; özellikle de alternatif yol.

Hizmet hizmettir. Hizmetin partisi olmaz.

İstasyon’daki trafik çilesine yıllarca maruz kalmış ve defalarca gündeme getirmiş biri olarak, Sincan ve Etimesgut halkı adına bu çalışmaları çok kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum.

Emeği geçenlerden Allah razı olsun.