İslam'da sorumluluk

Sorumluluk bir insanın görevlerini yerine getirip getirmediğiyle ilgili iman, amel, fiil, söz ve davranışlarının doğru olup olmadığı konusundaki duyarlılık bilinç ve yükümlülüğüdür. Yani kişinin kendi istek ve iradesi ile yaptığı ve yüklendiği işlerin hesabını vermesi bundan dolayı hesaba çekilmesidir. Yüce Dinimiz islam her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu ve bu iradesini kullanmak sureti ile yapacağı şeylerden tamamımdan sorumlu olduğunu bildirmiştir. Bundan dolayı insanlar ve özellikle Müslümanlar yapacakları her işte söyleyecekleri her sözde dikkatli olmak zorundadır. Kuranı Kerim varlıklar içinde sadece insanın Allah'ın sorumluluk teklifini kabul ettiğini bildirmiştir. Biz emaneti göklere yere ve dağlara teklif ettik te onlar bunu yüklenmekten çekindiler sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi doğrusu o çok zalim çok cahildir Ayeti Kerime de sorumluluk ve yerine getirilmesi gereken yükümlülükler emanet tabiri ile ifade edilmiş, Allah'ın insanlardan yapmasını istediği tüm fiiller bu emanet kapsamında değerlendirilmiştir. Yüce Rabbimiz insanın yüklediği bu emanet kulluk vazifesinin ne kadar çetin ne kadar ağır bir görev olduğunu şöyle bildirmektedir. Eğer biz bu Kuranı bir dağa indirseydik muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Allah'u Teala kullarına yükledipi sorumluklarla beraber onlara bir takım haklar ve yetkiler vermiş bütün kainatı onların emrine amade kılmıştır. İradelerinde ve davranışlarında serbest bıraktığı insanlara kitaplar ve Peygamberler göndererek emir ve yasaklarını bildirmiştir. Bütün bunlara karşılık Kuranı Kerim insanın sorumlu bir varlık olduğunu başıboş bırakılmadığını dünya hayatında kendisine verilen nimetlerden ve yaptıklarından dolayı hesaba çekileceğini haber vermiştir. Sonra o gün nimetlerden mutalaka hesaba çekileceksiniz. Allah yaptıgından sorumlu tutulamaz onlar ise sorguya çekileceklerdir. Rabbine and olsun ki onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Peygamberler Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara hakkı ile tebliğ edip etmediklerinden insanlar da Peygamberlerin tebliğ ettiği emir ve yasaklara helal ve haramlara öğüt ve tavsiyelere uyup uymadıklarından sorgulanacaktır. Hz Peygamber Efendimiz insanın sorumluluklarını şöyle ifade buyurmuşlardır. Kıyamet günü insan beş şeyden sorulmadıkça bırakılmayacaktır. Ömünü nerede tükettiğinden ilmi ile amel edip etmediğinden malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve bedenini nerede yıprattığından hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır buyurmuştur. Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edelim dünya telaşına kapılıp bizi yaradana yüzümüzü ters dönmeyelim, Dinimize karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirelim Yüce Allah'ın sevdiği kullardan olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.