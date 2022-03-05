İstasyon’dan ne haber?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın, seçim öncesi vatandaşa verdiği en önemli sözlerden biri “Etimesgut ve Sincanlıların trafik çilesine son verileceği”ydi.

Yavaş, Sincan ile Etimesgutluları şehir merkezine bağlayan ana arter olan İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar yapacağını ve buradaki trafik sorununu çözeceğini vaat etmişti.

Malum burada yaklaşık 20 yıldır büyük bir trafik çilesi yaşanıyor.

Ama gel gör ki 24 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Bey, maalesef bu sorunu hep öteledi… Ta ki son yıllarına kadar… O zaman da çözüm için ömrü yetmedi.

Mustafa Tuna Bey ise, Sincan Belediye Başkanlığı yaptığından sorunun büyüklüğünü ve çözümün aciliyetini bildiğinden, Büyükşehir koltuğuna oturur oturmaz meseleye el attı, hatta bölgede kamulaştırma çalışmaları bile başlattı. Ancak seçimlere kısa bir süre vardı, çalışmalar ete kemiğe bürünemeden öylece kaldı.

Mansur Yavaş Bey, söz verdiği üzere, seçilip koltuğa oturunca burada hemen çalışmaları başlattı.

Sorunu 2 etaplı çalışmalarla çözeceğini söylüyordu Yavaş. İlk etapta Türk Kızılayı Caddesi’nde köprülü kavşak çalışmaları yapılacaktı. Nitekim bu çalışmalar 2020 yılı içinde gerçekleşti. Biri eski Hava Hastanesi önüne, biri de Türk Kızılayı yerleşkesi önüne olmak üzere iki adet köprülü kavşak yapıldı, yol genişletildi.

Böylelikle ilk etap sözü yerine getirilmiş oldu.

Peki ya sorunun asıl ayağı olan ikinci etap çalışmaları?

Türk Kızılayı Caddesi’nin devamı olan İstasyon Caddesi’nden söz ediyorum.

Burası için de ihaleler yapıldı, çalışmalara başlandı fakat ilan edilen tamamlanacağı tarihin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, bitirilemedi.

Büyükşehir açıklamalarına göre İstasyon Caddesi’ne alternatif 5 kilometre uzunluğunda bulvar yapılıyor. Proje ayrıca 4 demiryolu üst geçit köprüsü ile 1 alt geçit içeriyor. TCDD Genel Müdürlüğü’nden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve 3 şerit olarak inşa edilen bulvar, demiryolunun kuzeyinden geçiyor.

Projenin 2021’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar tamamlanarak hizmete açılacağı ilan edilmişti.

Bu tarihin üzerinden yaklaşık 4-4.5 ay geçti. Halen eski düzen devam ediyor. İstasyon aynı istasyon olarak duruyor.

Bu kadar gecikmenin nedeni nedir acaba?

Niye bitirilemedi İstasyon?

Mansur Bey, çalışmalarla ilgili en son 2021 Ekim sonu açıklama yapmış ve "Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren, İstasyon Caddesi’nin trafik çilesine son verecek alternatif bulvar yapımı çalışmalarımızı yerinde inceledim. Bölgede 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdüren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" demiş.

Sonrasında bir açıklamasına rastlamadım.

Sincan ve Etimesgutlular için gerçekten büyük bir sorun olan İstasyon’a neşter vuracağı ifade edilen çalışmalarda bir sıkıntı mı var? Neden halen açılamadı alternatif bulvar?

Bölge halkında heyecanlı bekleyiş yerini endişeye bırakmaya başladı.

Projenin daha fazla sarkmadan tamamlanıp, yolun trafiğe açılması bekleniyor.