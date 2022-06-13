Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır

Tüm dünyada, her gün her saniye bir insan yaşamak için kan nakline ihtiyaç duymaktadır. Kan ise tek kaynağı insan olan ve başka hiç bir yolla üretilemeyen biyolojik bir maddedir ve bütün dünyada güvenli kan ve kan bileşenleri ancak düzenli, gönüllü ve karşılık beklemeyen kan bağışçıları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2005 yılından bu yana her yıl "14 Haziran “Dünya Kan Bağışçıları Günü” olarak kutlanmaktadır. Böylece güvenli kan ihtiyacının boyutu, bu ihtiyacı gidermek için düzenli ve gönüllü kan bağışının ne kadar önemli olduğu vurgulanmakta ve en önemlisi de düzenli bağışlarıyla binlerce yaşamı kurtaran gönüllü kan bağışçılarına teşekkür edilmektedir.

Türk Kızılayı’na düzenli, gönüllü ve karşılıksız kan bağışlayıp, ülkemizdeki hastaların güvenli kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç duydukları anda ve miktarda ulaşabilmelerini sağlayarak birçok yaşam kurtarabiliriz.

Kanın önemini anlatmak için kelime seçmeye gerek yok. Onun değeri paha biçilemez. Kan olmadan insan yaşamaz.

Kan bağışı hayat kurtarır diye boşuna denmemiş. Hayatın kurtarıcılığı vereceğimiz kan bağışlarıyla ilişkilidir.

Hastaneye düştüğümüzü düşünüp son dakika kan aramak yerine zamanında kanlarımızı verip hastalık zamanında rahat etmeliyiz. Bu konuda bencilce düşünenler yok değil. Hastanede ne işim olur diye cahilce düşüncelere güdüp kan bağışı saçma görenler unutulmamalıdır ki hasta olmayacağız diye bir garanti yok ne yazık ki. Hadi sen olmadın en yakının hastaneye düşüp bir damla kana muhtaç olursa işte o zaman kan bağışının hayat kurtarır diye neden dendiğini.

Küçük yaştan çocuklarımıza kan bağışının önemini aşılamalıyız. İşimiz düştüğünde değil 3 ayda bir kan vermemiz hem bizim sağlığımız açısından hem de başkalarının sağlığı açısından çok önemli. Kan bağışında bulunduğun kişinin teşekkür etmesindeki mutluluğu yaşamadan ölünmemeli. Her birey en az bir kez dahi olsa kan bağışında bulunmalı. Zaten bir sefer kan bağışında bulunan insan o mutluluğu yaşayınca kan bağışçısı sıfatını alır. Türk Kızılay'ının bu konudaki çalışmaları kutlanacak düzeyde başarılı. Her sokakta artık bir Kızılay aracı görmekteyiz. Kan bağışı yapmak için ayağımıza kadar gelmekteler. Bu yadsınamaz bir başarı. Bu hizmeti sunan az sayıda ülke var. Bu sunulan hizmete bizlerde icabet etmeli kan bekleyen hastalar için kan bağışında bulunmalıyız. Kan vererek senin vücudundan bir şey eksilmiyor. Aksine vücudundaki kan hücreleri yenileniyor. Vücut için kan hücrelerin yenilenmesi sağlığımız için olumlu katkı sunar. Bir kan bağışıyla kendi vücudunu yenilerken karşıdaki insana da hayat veriyorsun. Kızılay'ın göndermiş olduğu mesajı almak için bile kan bağışında bulunulur. 3 kişiye hayat verdiğiniz için teşekkür ederiz demek insanın bu hayatta ulaşacağı en güzel mertebe sanırım.

Unutmayın kan acil ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaçtır!