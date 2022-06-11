Hayat ne kadar kısa…

Üç günlük işte…

Can Yücel’in ifadesiyle;

“Ömür dediğin üç gündür. Dün geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür..”

7 Haziran tarihidir bana bunları bir kez daha düşündüren.

Şair-yazar Abdurrahim Karakoç ağabeyin vefat tarihi olan o 7 Haziran’ın üzerinden tamı tamına 10 yıl geçmiş.

Daha dün gibi aklımda, vefatından kısa bir süre önce Keçiören Estergon Kalesi’nde yaptığımız söyleşi.

O meşhur Mihriban’ın hikayesine dair sorularımızı cevaplamıştı da, yine isim vermemişti.

Şöyle demişti: “O romantik değil. Romantik olmak; hayali şiir demek, olmayan bir şey demek. Benim ki gerçek. Eğer olmasaydı yazamazdım. Ama ismi Mihriban değildi, o ayrı.”

Neydi peki, kimdi?

“Yahu, kimini ne yapacaksın?” cevabını vermişti hep.

Ve bugünleri öngörerek, bizi şahit tutup, şunları söylemişti:

“Ben öldükten sonra, ‘Ben konuşmuştum, şöyle dedi, böyle dedi’ diyenler çıkabilir. Yalan söyleyenler olabilir, belki arkamdan. Siz şahit olun. Mihriban hiç açıklanmamıştır, açıklanmayacaktır. Sırrı benimle toprağa gidecektir.”

Abdurrahim Ağabey’le yaptığımız o söyleşinin Mihriban’la ilgili kısmı şöyleydi:

“- Mihriban’ın Karakoç’a ait olduğunu bilen kadar bilmeyen de var…

A.KARAKOÇ: Bizim koyunlar da bilmezdi benim yazdığımı. Bırak onları… Bugün sağcısı da biliyor solcusu da biliyor kime ait olduğunu. Fakat bazıları bildiği halde inkara kalkışıyor.

MİHRİBAN’A YAZILMIŞ ŞİİRLER

- Mihriban’ın hikayesini hiç anlattınız mı bugüne kadar.

A.KARAKOÇ: Yok hiç anlatmadım. Anlatmam da.

- Niçin?

A.KARAKOÇ: Niye anlatayım. Gençken birini sevmişim, normal. Bu meşru bir şey. Bu sevgi insani bir sevgi, İslami bir sevgi…

- İstediniz de vermedi mi ailesi?

A.KARAKOÇ: Olmamış. Olmadıktan sonra da bunu açığa vurmak da herhalde erkekliğe yakışmaz değil mi?..

- Peki Mihriban’a yazılmış başka şiiriniz var mı?

A.KARAKOÇ: Çoktur da isim yoktur ondan başka.

“Unutursun Mihriban’ım” diyorum. “Mektup üzerine yazılmış şiirdir. Unutmak kolay mı deme, unutursun Mihriban’ım. Mektup üzerine yazılmış. Oğlun kızın olsun hele unutursun Mihriban’ım.”

MİHRİBAN’I HİÇ AÇIKLAMADIM, BENİMLE TOPRAĞA GİDECEK

- İnternette antoloji diye sanat ve edebiyat sitesi var. Orada Mihriban’a birisi cevap yazmış. Size sitem var orada.

A.KARAKOÇ: Ben bilgisayara bakmam, internet kullanmam. Dünyada bakmam öyle şeylere, bu yaştan sonra. Ben hiçbir arkadaşıma söylemedim. Mihriban açıklaması yapmadım. Ancak ben öldükten sonra, “Ben konuşmuştum, şöyle dedi, böyle dedi” diyenler çıkabilir. Yalan söyleyenler olabilir, belki arkamdan. Siz şahit olun. Mihriban hiç açıklanmamıştır, açıklanmayacaktır. Sırrı benimle toprağa gidecektir. Bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum çünkü yalan söyleyenlerin haddi hesabı yoktur bizim ülkede…

Gazetede kızın birisi diyor ki: Eski sevgililerim… Ne demek bu sevgililerim? Bir de değil demek ki birkaç tane. Bana diyorlar ki, “İkinci bir Mihriban daha olur mu?” Olmaz yavrum. Bir kişiye yıldırım iki defa düşmez. Bir kez düşer.”

Güzel insandı.

İnandığı gibi yaşadı, hiçbir fani karşısında eğilmedi, sözünü esirgemedi.

Allah gani gani rahmet eylesin.

Mekanı cennet olsun.