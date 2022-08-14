Kişi başı maliyet MALİYETİ 10 TL

İslamiyet’in ve Türklüğün kadim geleneklerinden birisi olan paylaşmanın ve kardeşliğin temsili aşure ayı yapılan aşurelerle kutlanıyor. Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli ile aşure fiyatlarını konuştuk.

Aşure, Anadolu’da yaygın bir kültürün ve geleneğin yüzyıllardır süregelen bir ürünüdür. Muharrem Ayı ve Aşure geleneğinin temelinde; bolluk, bereket ve paylaşım bulunmaktadır. Hicri takvime göre Aşure Günü, Muharrem Ayı’nın 10. Günü olarak belirlenmiştir. Aşure gününde, “Aşure” adında bir tatlı insanlar arasında dağıtılarak bereketin sembolü haline gelmiştir. Muharrem ayının bizim toplumumuz üzerindeki manevi etkisi çok farklıdır. Çünkü Muharrem ayının, Peygamberler üzerindeki etkileri hadiseler; tövbelerin kabulü, göğe yükseltilmesi, tufandan kurtuluş, hastalıkların şifa bulması şeklinde ortaya çıkmıştır.

Paylaşmanın ve kardeşliğin temsili olan aşurenin ortalama fiyatını Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı aytaç sevimli ile konuştuk. Başkan Sevimli günümüz fiyatlarını göz önüne alırsak 15 kişilik ortalama bir aşurenin maliyetinin 139 lira olduğunu dile getirdi.

BEREKETİN SİMGESİ AŞURE

Anadolu’da bolluk ve bereketin simgesi olan aşure ayının ortalama maliyetini anlatan Başkan Sevimli ile konuştuk. Başkan Sevimli, “Bir ailenin, bir tencere aşure yapması için gereken ortalama maliyet bilgisi tek tek hesaplarsak anlatayım. Bu günün şartları ile ortalama 15 kişiye kadar yetebilecek Aşure tatlısının maliyeti ortalama 139 lira oluyor ”dedi.

ORTALAMA TOPLAM MALİYET 139 LİRA

Sevimli 15 kişilik ortalama bir aşurenin içinde bulunacak malzemeleri ve fiyatları şu şekilde sıraladı; “ “250 gr aşurelik buğday 4,25 lira, 200 gr haşlanmış nohut 4,50 lira, 600 gr toz şeker 17,00 lira, 200 gr haşlanmış fasulye 5,50 lira, 150 gr kuru kayısı 19,50 lira, 150 gr kuru incir 6,50 lira, 150 gr kuru üzüm 6,75 lira, 100 gr fındık 14,00 lira, 100 gr badem 19,00 lira, 100 gr ceviz içi 20,00 lira,100 gr yer fıstığı 6,00 lira, 50 gr kuş üzümü 3,00 lira, 1 tutam karanfil 3,00 lira olarak tezgâhlarda yerini alırken toplam maliyet 139 lira olarak hesaplanıyor” şeklinde konuştu.

“KÜÇÜK ESNAF KAZANSIN”

Ortalama bir aşurenin maliyetini anlatan Sevimli, “Aşurenin zenginleştirilmiş halinde temel malzemelerin dışında; kuru incir, kuru kayısı, fındık, badem, kuru üzüm (sarı veya siyah), kuş üzümü, ceviz içi ve yer fıstığı da kullanılmaktadır. Kuruyemişçi esnafımızda saydığımız tüm malzemeler çok taze ve kaliteli şekilde bulunmaktadır. Küçük esnafımız malzemelerin temini ve tüketiciye güvenle sunulması açısından elinden gelenin fazlasını yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Ankara’mızın her bölgesinde bulunan bilindik semt esnafımızdan kuruyemişi görerek, tadarak gönül rahatlığıyla alabilme şansınız vardır. Bu yıl ki kuruyemiş fiyatlarının düzeyi, enflasyon ne kadar yüksek olsa da kuruyemişçi esnafımız yerli ürünlerimizde ürünlerini minimum derece uygun fiyata satmaktadır. Bu nedenlerden dolayı mahallenizdeki kuruyemişçi esnafımızdan kuruyemişinizi temin etmeniz hem sağlık hem tazelik hem maliyet hem de güvenilirlik açısından daha iyi olacağından kuruyemişinizi küçük esnafımızdan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bolluk ve bereket ayı olan aşure ayında küçük esnafta kazansın” diyerek aşure alışverişini küçük esnaftan yapılmasının esnafa da katkı sağlayacağını vurguladı.

Faruk Gökyurt \ İLK SAYFA-