Çağımızın en büyük sorunlarından birisi kıymet bilmemek olabilir. Bunun birçok sebebi var. Gelişen iletişim ağı, sosyal medya, yaşanılan olaylar, yaşadığımız çağ, hayatı ve her şeyi basite indirgememiz gibi birçok sebep birçok etken.

Günümüzde insanlar hep bir koşuşturma içinde olduğu için günlük hayatın hengamesinde kaybolup gidiyor. Belki de insan hayatında çok basit gibi görünen şeylerin kıymeti bilinmiyor. En basit örnek nefes almak evet nefes almak. Gün içinde belki de haberimiz olmadan motor hareket olarak defalarca yaptığımız hareket kendi başına nefes alabilmek. Günümüz insanı bu motor hareketin önemini en çok yaşadığımız pandemi de öğrendi. Yaşanan vakalarla birçok insanın entübe edilmesi aslında bir insanın kendi başına nefes alabilmesinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi bize.

Yine çok basit bir örnek turşu yemek zeytin yemek ne kadar basit demi öylesine bir zeytin ya da turşu yesen ne olur yemesen ne olur bir tane zeytin yiyince boyun uzamaz. Ama tansiyon hastaları için bu çok değerli. Çünkü doktoru kesinlikle uyarmıştır. Tuzlu yemeyeceksin turşu, zeytin, Anadolu’nun yöresel tuzlu peynirleri yasak ilaç kullanıyorsun bunları yersen tedavin sekmeye uğrar kendin zarar görürsün. O günden sonra bir tane zeytin tanesi o kadar değerli olur ki yiyesin yoksa bile yemek istersin. Çünkü artık yasak ve yiye biliyorken o basit şeyin kıymetini bilememişsin.

Çoğu insan kendi kendine merdiven çıkmanın hareket edebilmemin ve en basit şekilde kendine yetebilmenin kıymetini bilmez. Ama en ufak bir kazada çıkamadığın tek bir basamak karşında dağ olur. Her gün yürüdüğümüz yol rahatça uyuyup uyanmak işe gitmek ya da en basit motor hareketleri yapmak hiç ilgimizi çekmez ta ki kaza yapıp engelli olana kadar kendi başına hareket edebilmenin kıymeti bilinmeli hayattaki en büyük değer kimseye muhtaç olmamaktır.

Ana babanın kıymeti bilinmez çoğu zaman üç günlük dünyanın dertleriyle uğraşırken ya unutulur ya kırılır. Ama belki de en büyük örnek annem babam beni okutmasaydı şuan ben bu yazıyı yazamazdım. Ama dünya koşuşturmasında bazen geride kalırlar. Yaşın kaç olursa olsun birine bir şey olsa o zaman çocuk olduğunu hisseder her aldığın nefeste aklına gelir. İnsanoğlu kıymet bilmeli kaybedince bilinen kıymetin bir önemi kalmıyor.

Yaşadığımız coğrafyanın kıymeti bilinmeli Anadolu her milletin rüyası ama Türk’ün gerçeğidir. Kimse kıymetini bilmez ama toprağına ne eksen büyür. Belki de bizi biz yapan en büyük değer Anadolu’nun hoşgörü kültürüdür. İnsan odaklı insan olabilme birlik ve beraberliğin kardeşliğin ve Türklüğün İslamiyet’in kültürüdür.

Bizi biz yapan değerlerin kıymetini bilmek gerekir. Aldığın nefesin, içtiğin suyun, yürüyebilmenin hiç kimseye muhtaç olmamanın, ailenin, yaşadığın coğrafyanın kısaca insanı insan yapan birçok şeyin kıymeti bilinmeli. Belki de insanoğlu en büyük hatayı yaparak üç günlük dünya koşuşturmasında kendini var eden değerleri unuttu.

Belki de sadece şükretmeyi kıymet bilmeyi unuttu…