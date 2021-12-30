Kombi Bozulunca Şaşırdıklarım

19 Aralık 2021 tarihinde sade bir nikah ile evlendim. Yeni evime geçmem ile beraber, yeni bir hayat düzeni kurma yolunda büyük bir adım attım. Ancak çok da iç açıcı olmadı. Evleneli daha bir hafta olmadan kombimiz bozuldu. Bozuldu dediğimde, su kaçırıyor ancak neresinden geldiği henüz belli bile değil…

Bunun üzerine tanıdık birkaç kombici ile iletişime geçtik ve yardım talep ettik. Tanıdık diye güvenip, kara kara günlere kaldık diyebilirim… Tanıdık kombici üzerine, birkaç kombi servisinden daha yardım aldık ancak her gelen kombici yeni bir çözüm önerisi ile geldi.

Birinci servis geldiğinde; parçanın arızalı olduğunu ve değiştirebileceğini söyledi.

İkinci servis geldiğinde; parçanın arızalı olduğunu ve değiştiremeyeceğini, buna bağlı olarak yeni kombi almam gerektiğini söyledi.

Üçüncü servis geldiğinde; parçanın arızalı olduğunu, parçanın herhangi bir yerde bulunmadığını ve çözüm olarak kendisinin garantili kombi satışı yaptığını söyledi.

Şehir dışından başka bir kombici arkadaş ile görüştüğümde ise; kombi parçasının her yerde bulunduğunu, hatta servise gerek kalmadan kendimin bile takabileceğimi söyledi. Sadece kombimin su damlatmasına neden olan arızalı parçanın, maliyetinin asgari ücretin yarısı kadar olmasından dolayı “kombi servislerinin” parça değişimine yanaşmadığını belirtti.

Tüm bunlar yaşanırken; kombi bakım servislerinin hangi kafayı yaşadığını anlamaya çalıştım. Parasını vereyim, parçayı değiştirelim diyorum. Hiçbir kombi servisi olaya el atmıyor. İşini severek ve doğruluk ile yapan tüm kombi bakım servislerine selam olsun. Üç beş kuruş için, insanın cebine göz diken tüm kombi bakım servislerinin de Allah yardımcısı olsun. Siz siz olun, kombiniz veya evinizle ilgili tamir ve bakım durumu meydana geldiğinde, piyasa araştırması yapmadan iş yapmayın. Ya paranızdan olursunuz, ya aklınızdan…

