Mamak Çorumlular Federasyonu Başkanı Aksu, "Biz her yerde Çorumluyuz, herkesten sorumluyuz"

Mamak Çorumlular Federasyonu Başkanı Ercan Aksu, Ankara’ya derin bir saygı ve bağlılık duyduklarını belirterek, “Bize her yer Çorum demeyi sakıncalı buluyoruz. Biz her yerde Çorumluyuz, her yerde herkesten sorumluyuz." dedi.

Çorumlular, Mamak Çorumlular Federasyonu tarafından düzenlenen hemşehri iftar yemeğinde bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede söz alan Federasyon Başkanı Ercan Aksu, “Bize her yer Çorum demiyoruz, demeyi de sakıncalı buluyoruz. Biz her yerde Çorumluyuz, her yerde herkesten sorumluyuz. Böyle kalmak, böyle sevmek ve böyle sevilmek istiyoruz. Her güzel insanı peşinen hemşerimiz kabul ediyoruz” diye konuştu.

“KÜLTÜR KARDEŞLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Mamak Çorumlular Federasyonu Başkanı Ercan Aksu, “Bizler başta ekonomik nedenler olmak üzere bulunduğumuz coğrafyayı terk etmek zorunda kaldık. Bugün Mamak’a göçmüş Çorumlular olduğu gibi Mamak’ta doğmuş Çorumlular da var. Mamak ve Ankara derin saygı ve bağlılık duyuyoruz. Biz kültür kardeşliğini, sanat dostluğunu ön planda tutup hep birlikte kardeşçe yaşamaya değer veriyoruz” dedi.

“BİZ HER YERDE ÇORUMLUYUZ”

Aksu, “Harmanımızla, semahımızla, cemimizle, halayımız ve buğdayımızla motive oluyoruz. Birlikte rahmet vardır. İyiliği istiyor, kötülüğü def etmeye çalışıyoruz. Bize her yer Çorum demiyoruz, demeyi de sakıncalı buluyoruz. Biz her yerde Çorumluyuz, her yerde herkesten sorumluyuz. Böyle kalmak, böyle sevmek ve böyle sevilmek istiyoruz. Her güzel insanı peşinen hemşerimiz kabul ediyoruz” diye konuştu.

KÖSE; “ŞÜKÜRLER OLSUN”

Programda söz alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise pandemi sonrası birlik ve beraberlik içinde iftar yapabilmenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı, “Rabbime hamd ediyorum ki, iki yıllık bir pandemi döneminden sonra böyle iftarları beraber yaşıyoruz ve ramazan akşamları artık birlikteyiz. Bunlar özlediğimiz muhabbetler ama hayat böyle işte önce zorluklar sonra ise kolaylıklar getiriyor. Rabbim inşallah bizleri Ramazan Bayramı’na da ulaştırır. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum.”

KÖSE; “EŞİM ÇORUMLU”

“Biliyorsunuz ki benim de eşim Çorumlu. 30 yıldır Çorumlu eşimin durumundan sorumlu biri olarak sizin de hemşeriniz olmak büyük bir mutluluk benim için. Sonuçta Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz. Ramazanın kıymeti bu akşamlarda beraber olunca daha da öne çıkıyor. Biz bu topraklarda farklı kültürlerden gelen kişiler olarak birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz.”

“BİRLİKTELİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

“Hep beraber değerlerimize Kızılelma gibi sahip çıkacağız, çünkü geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Bu birliktelik kıyamete kadar devam etsin, al bayrağımız kıyamete kadar dalgalansın, devletimiz kıyamete kadar var olsun istiyoruz. Bizler gece gündüz sizler için çalışıyoruz. Mamak halkına hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyor Şeyh Edebali. Biz bu öğütle hareket ediyoruz.”

FESTİVAL SÖZÜ VERDİ

Köse ayrıca, millet bahçesinde başlattıkları festivalleri işaret ederek, Çorumlulara festival sözü verdi. Köse, “Biliyorsunuz millet bahçesinde festivaller yapmaya başladık. Bu etkinlikleri yapmaya da bahar aylarında da devam edeceğiz. Allah nasip ederse bu yaz Mamak’ta bir Çorum festivali yapacağız. Aynı zamanda hemşehri geceleri de yapalım istiyoruz ki derneklerimizin yaptıkları bu tür etkinlikleri yeni nesillere aktarabilelim” ifadelerini kullandı.

Programa ise; AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, geçmiş dönem milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yıldırım, Mamak Kaymakamı Ali Sırımalı, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Zeki Gül, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Müdürü Metin Kahraman ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA