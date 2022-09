ATO Meclis Salonu’nda Merhamet ve Emek Ödül Töreni’nde 13 iyiliksevere ödülleri takdim edildi. Açılış konuşmasını yapan Uzunkök, “İyilik timsali, egodan uzak insanlara ödül vermeye devam edeceğiz. Bunu asli görev olarak görüyoruz” dedi.

Başkent Postası tarafından Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda Merhamet ve Emek Ödül Töreni yapıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen törende 13 iyiliksever ödülleriyle buluştu. Başkent Postası imtiyaz sahibi Seyfi Uzunkök açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Uzunkök, “Egodan uzak insanlara ödül verdiğimiz bir tören bu. Biz mücadelemize ve iyilik timsali olan insanlara ödül vermeye devam edeceğiz. Bunu da kendimizin asli görevi olarak görüyoruz” dedi.

EGODAN UZAK İNSANLARA ÖDÜL VERİLİYOR

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Seyfi Uzunkök, “Egodan uzak insanlara ödül verdiğimiz bir tören bu. Biz belediye başkanlarına, siyasetçilere ve gazetecilere ödül vermiyoruz. Bundan dolayıdır ki salonumun tam dolu değil. Eğer iyi bir gazeteciye ödül verseydik burası tıklım tıklım dolardı. Ama biz bu durumda inat ediyoruz. 2018 yılında başladığımız bu serüvenin dördüncüsünü yapmak üzereyiz. Bu serüven bitmeyecek. Biz vefat ettikten sonra da bizden sonraki insanlar devam ettirecek. Ödül vermek bazı meziyetler gerektiriyor. Biz mücadelemize ve iyilik timsali olan insanlara ödül vermeye devam edeceğiz. Bunu da kendimizin asli görevi olarak görüyoruz. Ödül törenimizde bu kahraman arkadaşlarla sizi baş başa bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

MERHAMETLİ OLMALIYIZ

Törende ilk ödül Afyonkarahisar’da kapanan yolda mahsur kalan sürücülere çay ve bisküvi dağıtan köyün imamı Adem Eser’e takdim edildi. Ödülünü eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’tan alan Eser, “İyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir. Bu doğrultuda yaşarsak hayat boyunca mutlu oluruz. Teşekkür ederim” dedi. Ödülün ardından konuşmasını yapan Arınç, “Emek ve merhamet ödülleri çok isabetli bulunmuş ödüllerdir. Her konuda ödül verilebilir ama emek ve merhamet çok güzel ve çok önemli konulardır. Emeğin karşılığını emekçinin teri kurumadan vermek işverenlere düşen önemli bir görevdir. Merhamet de işin temelinde olmalıdır. Merhamete ihtiyacımız var. İnsanlara merhamet etmek zorundayız. Dolayısıyla merhamet ve emek konusu çok önemlidir. Ben arkadaşlarımdan bu gibi törenlerin devamını istiyorum” şeklinde konuştu.

EMEK HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR

Belediye otobüsü şoförü iyiliksever Berat Sayılgan’a ödülünü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici takdim etti. Destici konuşmasında, “Biz Müslüman Türkler olarak emeğe çok büyük önem veririz. Peygamber Efendimizin ‘Alın teri kurumadan kişinin hakkını, emeğini verin’ hadisi bizim için çok önemlidir. Emeğin çoğu yerde değerinin fark edilmemesi şu gerçeği değiştirmez: ‘emek ve alın teri her şeyin üzerindedir.’ Biz Türkler her zaman merhametli bir millet olmuşuzdur. Bugün de böyledir. Asil olan zorda kalana yardım eder ve iyilik yapar. Buradaki kardeşlerimizin her birinin ayır bir öyküsü var. Her birine şahsım ve camiam adında teşekkür ediyorum. Başkent Postası’nı ve ödül alan kardeşlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DUYARLI OLMALIYIZ”

Etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran duyarlılığa dikkat çekerek, “Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığım için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bizim salonlarımız bu tarz etkinliklere sonuna kadar açık. Her zaman bekleriz. İnsan olarak attığımız her adımda iyiliği düşünmeliyiz. İnsanlara nasıl faydamız olur, zorda kalanlara nasıl destek veririz, nasıl yardımcı oluruz gibi sorular çok kıymetlidir. Sadece insan ilişkilerinde de değil çevreye de duyarlı olmamız gerekiyor. Bizden sonraki nesillerin çok büyük sorunlarla karşılaşacağını biliyoruz. Duyarlı olmalıyız. İnsan olarak birçok alanda görevimiz var bu görevleri yerine getirmeliyiz. Başkent Postası’nın bu etkinliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“KEŞKE BEN DÜŞÜNSEYDİM”

Ödül töreninde iyilikseverlere ödül teslim edenlerin arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin de bulunuyordu. Gültekin törenle ilgili, “Ben son üç törene katılabildim. Her törenden çıktığımda mutlu oluyorum. Bu ödül töreni, sahada görev almış ve birçok faaliyette bulunmuş bir kardeşiniz olarak ‘keşke bunu ben düşünseydim’ dediğim ender işlerden biridir. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş der ki, ‘İnsan belediye için değil belediye insan için vardır’ der. Bu yüzden mesai arkadaşlarım olmak üzere iyilik yapan, iyi insan olan ve bu toprakların özünde olan iyiliği bizlerle paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



