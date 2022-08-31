Milletin zafer belgesi

Ağustos ayı Müslüman Türk’ün kahramanlıklarının en fazla gerçekleştiği, destanların yazıldığı, kasidelerin yazıldığı, kahramanlık örneklerinin nefes almadan, göz kırpmadan dinlendiği milletimin zaferlerinin belgesidir.

Büyük Selçuklunun kurucusu Alparslan Gazi’nin dokuz yılda günün en büyük Malazgirt savaşı ve kahramanlığıdır. Bu zafer ile şehitlerimizin kanları mezarları ile tapusunun bizim elimize geçmesidir.

Bu zafer tarihte en büyük varoluş destanıdır. Gel de Malazgirt destanı ile Anadolu Müslüman Türklere açılmasıyla Bizansın ilk yıkılışının sinyallerinin bölgesidir. O yıllarda dünyada en çok anlatılan yankılar yapan Bizansın sonunun başlangıcıdır.

Alparslan Gazi’nin 9 yıllık hükümranlığı İslam ve Türk dünyasında öyle yankılar uyandırmıştır ki Bizans toparlanamazken İslam dünyası yeniden toparlanmış Müslümanlıkla yoğrulan Türk dünyasının yürüyüşü 15 Temmuz’la ortaya çıkmış, aynı heyecan ve imanla devam etmektedir. Malazgirt meydan zaferi dağılan İslam birliğinin yeniden toparlanması Haremeyin Mekke ve Medine’nin müdafaası korunması zaferi ile başlıyor.

951 yıl önce Sultan Alparslan Gazi üzerinde kefeni ile bitmeyen gönüllerden gönüllere yayılan zaferini Anadolu’yu kastederek ‘Size bir vatan bırakıyorum.’ demiştir. Bu dalga bu heyecan ne kadar Bizans ve Avrupa tarafından örtülmeye yok kabul etmeye çalışmışlarsa da, tarih boyu zaferlere enerji olmuş moral olmuştur. Yeni kazılarla tesislerle daha da anlaşılan tarihteki yerini hakkıyla anlaşılan destan örnek olmaya devam etmektedir.

Kahraman demek Türk milleti demek. Bu arada Türk kadınımız eşini göndermiş, babasından vazgeçmiş, oğlundan vazgeçmiş, sonra da saçını kesip vatan sağolsun diyerek asker olmuş. Topyekün kahraman bir millet.

Sultan Alparslan Gazi fıratın doğusunu fıratın batısını, Halep’i, Azer’i, Afrin’i, Münbiç’in ne kadar önemli olduğunu o gün göstermiştir.

Türk asker doğar. Nasıl Alparslan Gazi’nin bir davetine dünyanın en büyük imparatorluğu yıkıldı ise Anadolu’yu vatan bıraktığı heyecanı aynı hassasiyetle korumalı, sahiplenmeliyiz.

Kahraman demek, vatan için ben de varım demektir.

Bu büyük zaferin heyecanı moral gücü Bizansın sonu İstanbul’un fethini getirmiştir. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet karanlık çağı kapatıp yeni bir çağ açmıştır. Türklerin mühürlerinden en önemlilerinden biri de dünyaya vurulmuştur. Ayasofya o günün en anlamlı mirası geç de olsa tekrar ibadete açılmıştır.

Ziyaret ettiğimde o ilgi alaka, memnuniyet, dolup dolup taşması mirasımıza sahip çıktığımız unutmadığımızdır.

Dünya bir olmuş, Çanakkale’de saldırmıştır. Aynı ruhla heyecanla imanla yıkılmışlardır.

İstanbul işgalinde yine teslim olunmamış Gazi Mustafa Kemal’le kurtuluş mücadelesi başlatılmıştır. Zor şartlarda yoklukta Sultan Alparslan’ın, Fatih’in torunları ayağa kalkmış önce vatan diye gazi olmuş, şehit olmuş kanla yoğurulmuştur. Miras bizlere kadar gelmiştir. Vatan sağolsun.

Dünya yeniden yapılanırken dünyada yeniden barışta savaşta destanlar yazmaya hazır yığınlar nasıl 15 Temmuz’da hazırsa bugün de aynı heyecanla, imanla beklemektedir.

Ali İLKBAHAR