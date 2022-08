Konu ekonomi olunca insanlar direkt olarak otomobil pazarına odaklanıyor. Genelde cümleye girişler; “bir araba kaç para oldu ya” oluyor. Oysa, konu otomobil pazarına gelene kadar kaç kere değişiyor. Mesela örnek verelim; yaşadığım bölge Ankara’nın Sincan ilçesi. Sincan’da ortalama ev kirası 2.500 TL ile 3.000 TL civarlarında. Bu verdiğim rakamlar en alt seviye. Maksimum düzeyine bakmadım çünkü “arap sen içme sapıtıyorsun” diyebileceğimiz kadar saçma rakamlar var.

Bunlar konuşulmazken, insanların otomobil pazarına yüklenmeleri tam bir fiyasko. Bizim komşu var. Adam kiracı ve her ay kiradan dert yanıyor. Geçen karşılaştık, araba bakıyorum diyor. Arz talep hiçbir zaman dengede durmaz. Bu da en büyük örneği.

Önceden toprak kazandırır deniliyordu. Sanırım yönelimler değişti. Kimse ev, bahçe, arsa, tarla vs. sahibi olmak istemiyor gibi. Çünkü kimi görsem araba pazarına “hakimlik” yetisi kazandığını düşünerek araba almayı planlayanlara akıl veriyor ve piyasa da bu yönde şekilleniyor.

Sarı siteye girişten sonra, yürü ya kulum özgüveni geliyor herhalde. Ki insanlar böyle bir düşünceye sahip oluyorlar. Yoksa başka bir açıklaması yok gibi. Yalnız işin tuhafı; ekonomi konularına girdiğimizde; sıfır otomobillerin satış hacminden bahsedilerek, galeri reyonları gösteriliyor.

İnsan araba aldığı için zengin değilki? Bir kredi için kaç yıl geçiyor. Bugün çekelim kredi, yine alırız. Maksat alım gücü olmalı. Kim kaç krediye, kaç yıl borç ödemiş bu konuşulmalı. Bir ayda kaç araç satıldığına vurgu yapılacaksa. O zaman marketlerin ekmek dolabına da bakalım. Sonuçta orada da her gün kapış kapış ekmek satılıyor.

Yani bu düşünce ile ilerleyeceksek, çok fazla ilerlemeyiz gibi. Umarım bu düşünceler değişir. Ya ben trafikte kendi aracınının aynısını görüp, fiyat soran aç satıcı biliyorum. Ha piyasa demekki böyleyse, ben bu rakamdan satar köşeyi dönerim kafası.

Sonra “fahiş fiyatlar düşsün, herkes otomobil sahibi olsun” bu sloganları atacaksak. Sıfır otomobilleri değil, ikinci el otomobil pazarını denetleyelim. Kilometre sıfırlayanlardan, sahte evrak düzenleyenlere, sanayide tanıdık usta bulanlardan, gel hemşerim biz senle anlaşırız diyenlere kadar daha neler var neler. Allah sonumuzu hayırlı kılsın…