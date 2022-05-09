Mutlak Fikre Nispet Yolu; Büyük Doğu

"Karşı cenahın" değer ve dayanaklarını tahrip ve tahrif etmek... Bu, elzem olduğu kadar, zaman ve şartlara göre de o zamanın Müslüman âlimleri ve düşünürleri üzerine vebal ve vecibedir.

Mesela İmam-ı Gazâlî, çağının hastalıklarına, fikrî ve fıtrî sapkınlık ve sapıklıklarına karşı bu vazifeyi ifa ettiği gibi, kendinden sonraki asırlara da bu konuda ve diğer birçok konuda ışık tutmuş, rehberlik etmiştir. Gazâlî'nin fikriyat ve külliyatı devrinin hastalıkları ve sapkınlıkları vesilesiyle doğmuştur.

Platon'un meşhur Devlet isimli eseri, kendini o zamanın bozulan ve yozlaşan "site devleti"ne borçludur.

Aynı teşhisi, İmâm-ı Âzâm Hazretleri ve diğer büyükler için de söyleyebiliriz. Onlarınki toplayan, toparlayan ve birleştiren muazzam ve mübarek bir çalışmadır. Yüzyıllarına ve sonraki asırlarına, onların en büyük hizmetleri, "mihrak anlayış"ı inşa etmiş olmalarıdır.

O büyüklerin kendi çağlarında yaptıkları ve gerçekleştirdikleri neyse; bu yüzyılda da Üstad Necip Fazıl'ın Büyük Doğu'su odur. Bu yüzyılın toplayan, toparlayan ve birleştiren diyalektiğini inşa etmiştir. Allah ondan razı olsun.

Yaşadığımız çağın başlıca değer ve dayanakları demokrasi, liberalizm, kapitalizm, materyalizm gibi başlıklar altında özetlenebilir. Bu küfür ve insan fıtratına aykırı ideolocyaları tanımadan ve o ideolocyaların gerçek karşılığı ortaya konulmadan yapılan çalışmalar ve gayretler hedefine erişmediği için verimsiz ve atıl kalmaya mahkumdur.

İşte Necip Fazıl, mezhep imamlarımızın ve diğer ehli sünnet âlimlerimizin ömürlerini vakfederek gerçekleştirdikleri "anlayış"ın çağımızda ki temsilcisidir. O bütün bir Batı tefekkürünü İslâm tasavvufu karşısında hesaba çekmiş ve Türkiye’yi, İslâm âlemini ve bütün insanlığı kurtaracak sistemin örgüsünü lif lif eserlerinde işlemiştir.

Mühim olan dînî müeyyidelerin ve hükümlerin sürekli tekrarı değil, o müeyyide ve hükümlerin emrinde, çağın İslâmî diyalektiğini inşa etmek, ortaya koymak, onlarla insan ve toplum meselelerinin hâlline dair model oluşturmaktır.

İşte her iş ve oluşta, "neye göre, ne?" sualinin cevabı...