Pazar alışverişi eskisi kadar ilgi görmüyor

Yenimahalle Semt Pazarı Esnafı Mehmet Emin, vatandaşların semt pazarları yerine marketleri tercih ettiğini söyledi. Emin, “Pazar kültürümüz devam ediyor fakat eskisi kadar ilgi çekmiyor. Vatandaşlar neresi daha ucuzsa oraya yöneliyor” dedi.

Yenimahalle’de her pazar kurulan Semt Pazarı’nın esnafı Mehmet Emin ile değişen pazar kültürünü, kışın tüketilmesi gereken sebzeleri ve dijital ortamlardan yapılan pazar alışverişini konuştuk. Emin, “Vatandaşlarımız bütçesine göre hareket ediyor. Neresi daha ucuzsa orayı tercih ediyor. Halk, semt pazarları yerine marketlere yöneliyor ama marketlerde taze ürün bulmak çok zor. Pazarlara gelen ürünler günlük geldiği için taze sebze-meyve pazardan alınır. Hâlâ pazar kültürü devam ediyor fakat eskiye oranla fazla ilgi çekmiyor. Bunların yanında dijital mecralardan yapılan alışverişler güzel gibi görünebilir fakat bu esnafları zor duruma düşüren bir etmen ” dedi.

TAZE SEBZE PAZARDAN ALINIR

Emin, "Eskiden halkın büyük bir çoğunluğunun tercihi olan semt pazarları olurdu. Şu an eski kesim tabii ki tercih ediyor. Hala pazar kültürü devam ediyor fakat eskiye oranla fazla ilgi çekmiyor. Eskiden semt pazarlarının kurulduğu günler dört gözle beklenirdi. Tabi eskiyle şu anki zaman bir değil. Devir değişiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Köylü yerli ürün yetiştirmeyi bıraktı, halk ise pazar yerine marketlere yöneldi fakat marketlerde taze ürün bulmak zor. Bizler, pazar esnafları ürünlerimizi taze ve günlük olarak satıp yenisini alıyoruz. Marketlerde ise haftalık geliyor. Bu sebeple taze meyve-sebze pazardan alınır” şeklinde konuştu.

KAZANCIMIZ BİZLERİ ZOR GEÇİNDİRİYOR

Kamuoyunda sebze ve meyvelerin hem markette hem de pazarda pahalı olmasını akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara bağlayan Emin, “Kış gelmesiyle sebze ve meyvelerin fiyatlarının artması normal. Çünkü akaryakıt yani mazot çok pahalı. Antalya’dan, Adana’dan, Mersin’den 12 -13 bin TL’ye gelen nakliye şu an 20 bin lira ve üstü şekilde tutuyor. Bu açıdan bakıldığında yapılan zam bizlerin giderini anca karşılıyor. Toptancı halinde atıyorum salkım domatesin kilosunu biz 22-23 liradan alıyoruz. Pazarda da 25 liradan satıyoruz. 2 lira kâr edemiyoruz. 2 lira da poşet parası ve diğer giderlerimize gidiyor. Bazen kazancımız bizleri zor geçindiriyor” diye konuştu.

BÜTÇEYE GÖRE ALIŞVERİŞ

Gelişen teknoloji ile birlikte Pazar ve market arasında ikilemde kalan insanları da değerlendiren Emin, “Çoğu vatandaşımız gelişen çağla birlikte market ve pazar alışverişini dijital ortamlardan yapıyor. Açıkçası artık herkes bütçesine göre hareket ediyor. Neresi daha ucuz ve uygunsa orayı tercih ediyor. Pazarda bir ürünü almak için bile birden fazla dolaşan insanlar var. Yeni nesil zaten pazarları tercih etmiyor. Dışarıdan bakıldığında her şeyin dijitale dönmesi güzel gibi görünebilir fakat bu esnafları zor duruma düşüren bir etmen. Bizlere çok zararı var. İnsanların görerek alışveriş yapması ayrı, görmeden evine gelmesi çok ayrı bir durum. Bence insanlar pazarlarda görerek sebzesini, meyvesini almalı” dedi.

BAĞIŞIKLIĞIN DOSTU SEBZELER

Emin, son olarak bağışıklığın dostu sebzelere ilişkin, “Sağlıklı ve dengeli beslenmede besinlerin değeri çok yüksektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca her şeyi mevsiminde tükettiğiniz zaman o besinlerin besin değerini de almış oluyoruz. Artık yaz bitti. Kış sebzeleri 1 aydan fazladır stantlarımızda. Özellikle soğuklarında başlamasıyla bağışıklığımızı güçlendirmek için kış sebzelerini bol bol tüketmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu aylarda potasyum ve A vitamini açısından zengin olan brokoli, B1-B2 ve A vitamini açısından oldukça zengin olan havuç, vücudumuzun demir deposu diyebileceğimiz ıspanak, C, K vitaminleri ve potasyum içeren kereviz, bağışıklık sisteminin koruyucu dostu içerisinde B6, A, C, K vitaminlerini barındıran pırasa gibi kış sebzelerini mutlaka tüketmeliyiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

