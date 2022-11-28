  • BIST 4.923,23
  • Altın 1043.789
  • Dolar 18.6064
  • Euro 19.2402
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Pazar alışverişi eskisi kadar ilgi görmüyor

Yenimahalle Semt Pazarı Esnafı Mehmet Emin, vatandaşların semt pazarları yerine marketleri tercih ettiğini söyledi. Emin, “Pazar kültürümüz devam ediyor fakat eskisi kadar ilgi çekmiyor. Vatandaşlar neresi daha ucuzsa oraya yöneliyor” dedi.
Pazar alışverişi eskisi kadar ilgi görmüyor

Yenimahalle’de her pazar kurulan Semt Pazarı’nın esnafı Mehmet Emin ile değişen pazar kültürünü, kışın tüketilmesi gereken sebzeleri ve dijital ortamlardan yapılan pazar alışverişini konuştuk. Emin, “Vatandaşlarımız bütçesine göre hareket ediyor. Neresi daha ucuzsa orayı tercih ediyor. Halk, semt pazarları yerine marketlere yöneliyor ama marketlerde taze ürün bulmak çok zor. Pazarlara gelen ürünler günlük geldiği için taze sebze-meyve pazardan alınır. Hâlâ pazar kültürü devam ediyor fakat eskiye oranla fazla ilgi çekmiyor. Bunların yanında dijital mecralardan yapılan alışverişler güzel gibi görünebilir fakat bu esnafları zor duruma düşüren bir etmen ” dedi. 

ec955256-3aed-433b-b285-f52daecf48c2.jpg TAZE SEBZE PAZARDAN ALINIR 

Emin, "Eskiden halkın büyük bir çoğunluğunun tercihi olan semt pazarları olurdu. Şu an eski kesim tabii ki tercih ediyor. Hala pazar kültürü devam ediyor fakat eskiye oranla fazla ilgi çekmiyor. Eskiden semt pazarlarının kurulduğu günler dört gözle beklenirdi. Tabi eskiyle şu anki zaman bir değil. Devir değişiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Köylü yerli ürün yetiştirmeyi bıraktı, halk ise pazar yerine marketlere yöneldi fakat marketlerde taze ürün bulmak zor. Bizler, pazar esnafları ürünlerimizi taze ve günlük olarak satıp yenisini alıyoruz. Marketlerde ise haftalık geliyor. Bu sebeple taze meyve-sebze pazardan alınır” şeklinde konuştu.

82a5457c-1cd6-4de4-a1c3-476a56e1c581.jpg KAZANCIMIZ BİZLERİ ZOR GEÇİNDİRİYOR 

Kamuoyunda sebze ve meyvelerin hem markette hem de pazarda pahalı olmasını akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara bağlayan Emin, “Kış gelmesiyle sebze ve meyvelerin fiyatlarının artması normal. Çünkü akaryakıt yani mazot çok pahalı. Antalya’dan, Adana’dan, Mersin’den 12 -13 bin TL’ye gelen nakliye şu an 20 bin lira ve üstü şekilde tutuyor. Bu açıdan bakıldığında yapılan zam bizlerin giderini anca karşılıyor. Toptancı halinde atıyorum salkım domatesin kilosunu biz 22-23 liradan alıyoruz. Pazarda da 25 liradan satıyoruz. 2 lira kâr edemiyoruz. 2 lira da poşet parası ve diğer giderlerimize gidiyor. Bazen kazancımız bizleri zor geçindiriyor” diye konuştu. 

7f8376a7-5708-4214-b0d1-3ad73c162b8b.jpg BÜTÇEYE GÖRE ALIŞVERİŞ 

Gelişen teknoloji ile birlikte Pazar ve market arasında ikilemde kalan insanları da değerlendiren Emin, “Çoğu vatandaşımız gelişen çağla birlikte market ve pazar alışverişini dijital ortamlardan yapıyor. Açıkçası artık herkes bütçesine göre hareket ediyor. Neresi daha ucuz ve uygunsa orayı tercih ediyor. Pazarda bir ürünü almak için bile birden fazla dolaşan insanlar var. Yeni nesil zaten pazarları tercih etmiyor. Dışarıdan bakıldığında her şeyin dijitale dönmesi güzel gibi görünebilir fakat bu esnafları zor duruma düşüren bir etmen. Bizlere çok zararı var. İnsanların görerek alışveriş yapması ayrı, görmeden evine gelmesi çok ayrı bir durum. Bence insanlar pazarlarda görerek sebzesini, meyvesini almalı” dedi.

3d3226ad-8a40-4078-a089-ca02ffcba6fc.jpg BAĞIŞIKLIĞIN DOSTU SEBZELER 

Emin, son olarak bağışıklığın dostu sebzelere ilişkin, “Sağlıklı ve dengeli beslenmede besinlerin değeri çok yüksektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca her şeyi mevsiminde tükettiğiniz zaman o besinlerin besin değerini de almış oluyoruz. Artık yaz bitti. Kış sebzeleri 1 aydan fazladır stantlarımızda. Özellikle soğuklarında başlamasıyla bağışıklığımızı güçlendirmek için kış sebzelerini bol bol tüketmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu aylarda potasyum ve A vitamini açısından zengin olan brokoli, B1-B2 ve A vitamini açısından oldukça zengin olan havuç, vücudumuzun demir deposu diyebileceğimiz ıspanak, C, K vitaminleri ve potasyum içeren kereviz, bağışıklık sisteminin koruyucu dostu içerisinde B6, A, C, K vitaminlerini barındıran pırasa gibi kış sebzelerini mutlaka tüketmeliyiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Su Kesintisi 28 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ28 Kasım 2022 Pazartesi 09:45
  • Elektrik Kesintisi 28 Kasım 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ28 Kasım 2022 Pazartesi 09:40
  • Ankara hava durumu 28 Kasım 202228 Kasım 2022 Pazartesi 09:30
  • Bu kış geçen yılla aynı gazı yaksam doğalgaz faturam ne gelir? İşte 2022 2023 kışı tahmini doğalgaz faturaları:28 Kasım 2022 Pazartesi 06:20
  • Prof. Dr. Mevlüt Karakaya Ankara'da Birlik Sohbetleri'ne katıldı28 Kasım 2022 Pazartesi 04:45
  • Mamak Belediyesi ‘Mamak’ta Katliam var’ iddialarına karşı açıklama yaptı28 Kasım 2022 Pazartesi 04:41
  • Solunum yollarında 'Süper Enfeksiyon' tehdidi28 Kasım 2022 Pazartesi 04:35
  • Duygusal Özgürleşme Tekniği nedir? EFT tekniği nedir? Duygusal özgürleşme tekniği (EFT) nasıl uygulanır?27 Kasım 2022 Pazar 14:56
  • Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı nedir, nerede, parkta neler var?27 Kasım 2022 Pazar 14:09
  • Ağız sağlığında düzenli kontrol ve bakım şart26 Kasım 2022 Cumartesi 04:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti