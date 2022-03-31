Ramazan Bereketli Gelsin

2022 yılının en heyecanlı günlerine çok az bir zaman kaldı. Mübarek Ramazan Ayı tüm heyecanı ile bizi bekliyor.

Sahuru, iftarı, bayramı ve bereketi ile çok güzel günler yaşayacağımızı düşünüyorum… Her Ramazan Ayı ilk günlerinde; ah nerede o eski Ramazanlar denilen o meşhur günlere çok şükür yine kavuştuk.

Ramazan Ayı daha gelmeden heyecanını yaşatıyor. Marketler hınca hınç dolu. Hurma kampanyaları havada uçuşuyor. İftar daveti planlamaları ve rezervasyonlar neredeyse tamamlanmış durumda.

Elbette her Ramazan Ayı olduğu gibi, yine bu Ramazan ayında da, Ramazan bereketinden çok orucu bozan etkenler konuşulacak. Spam haber yapan siteler gibi, çevirip çevirip aynı konuları konuşacaklar. Mesela sakız tartışması ülkenin en çok merak ettiği konu olacak ama aslında net bir gerçek olduğu apaçık ortada.

Diğer ülkelerde Ramazan yaşama sevinci nasıl yaşanıyor bilmiyorum, o şerefe nail olma durumum da olmadı ama olmasını isterdim. Fakat bizim ülkemizde yaşanan Ramazan sevincinin diğer ülkelerde hissedebilirmiydim bundan hiç emin değilim.

Çünkü bizim ülkemizde Ramazan Ayı bambaşka bir sevinç, heyecanla yaşanıyor. Elbette geçmiş yılların sevinçleri ve mutluluğu olmayacak gibi hissedilebilir fakat Ramazan Ayı her zaman sevinç ve mutluluk kaynağı olmaya devam etmiştir.

Bu vesile ile Ramazan Ayının bereketli geçmesini temenni ediyor, barışın ve sevinçlerin yarım kalmamasını diliyorum..