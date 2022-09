Sokaklar evleri değil…

Son yıllarda şehirlerde çözülemeyen en büyük sorunlardan birisi başıboş sokak hayvanları ne hayvanlar güvende ne insanlar. Geçtiğimiz günlerde Gazete ve TV haberlerine bakıldığında benzer haberler küçük çocuğa başıboş sokak köpeği sürüsü saldırısı çocuk hastanede tedavi atına alındı. Ya da Karabük’te sokak köpeklerinden kaçan gence taksi çarptı. Son zamanlarda bu tür haberleri çokça duyuyoruz okuyoruz yazıp yayınlıyoruz.

Aynı şekilde yine haberlerde ve sosyal medya haberlerinde çokça şunu da görürüz. Sokak hayvanlarına eziyet, araba çarpması sonucu yaralanan ölen hayvanlar, bilinçsiz insanların onlara zarar vermesi, zehirlemesi gibi birçok haber yayınlanır. Başta yazmıştım ya ne hayvanlar güvende ne insanlar.

Hayvan sevgisi güzel bir duygudur. Ama bir hevesle satın alınıp ya da sahiplenilen hayvanların sıkılınca sokağa bırakmak ne hayvan sevgisine nede ahlaki değerlere sığar. Hiçbir canlı bir çocuğun karne hediyesi ya da doğum günü hediyesi olmamalı. Bir hevesle satın alınıp ya da sahiplenilen ve ardından sokağa bırakılan her hayvan açlığa ve şiddete terk edilen hayvandır. Hemen hemen her tatil kasabasında görülür başı boş köpeklerin neredeyse çoğu bir hevesle alınıp sonra sıkılıp sokağa terk edilen hayvanlardır. Ev hayatına alışan hayvan sokağa bırakıldığında açlıktan ve yaşadığı şiddetten dolayı hırçınlaşır ve insanlara saldırır yine birçok örneği vardır.

Ankara’nın hemen hemen her semtinde her mahallesinde bu sorun vardır. Her metro çıkışında, her okul yolunda, terk edilmiş metruk yapıların çevresi ve içinde karşılaşırız. Başı boş köpek sürülerinden korkmak ya da onları sevmemekte suç değildir. Sabah erken saatlerde özellikle kış aylarında daha hava karanlıkken okula giden yalnız bir çocuğa bunu anlatamazsınız. Köpek iç güdüsel olarak yada açlığından çocuğa saldırırken ama çocuğum onlarda canlı bir şey yapmaz diyemezsiniz. Çünkü o hayvan yaşadığı şartlardan dolayı saldırıya ve kendini korumaya alıştırmıştır. Gece geç saatte işinden evine giden bir yetişkine de yolunu uzat oradan geçme de diyemezsiniz adam evine gidiyor. Ve ne olursa olsun insan yaşamı ve güvenliği ilk önceliktir.

Bu olayların çoğunda hayvanların bir suçu yoktur. Sorumlusu o hayvanları sokağa terk eden hayvan sever olduğunu iddia eden insanlar ve o hayvanları barınaklarına alıp sahiplenmeyen bakımlarını yapmayan belediyelerdir. İmkanlar kısıtlı olabilir. Belki hizmet önceliğinde de görülmeye bilinir. Ama hiçbir şey bir çocuğun canından ya da psikolojik gelişiminden ya da bir insanın hayatından bir canlının hayatından daha önemli değildir.

Yazık ki başıboş sokak hayvanları sorunu çözülmedikçe biz gazeteciler daha çok haber yapacağız. İnsanların ve hayvanlarında canı daha çok yanacak gibi görünüyor. Hani deniyor ya o masum canlar, sevimli dostlarımız diye doğrudur. Çünkü bu gibi olayların sorumluları aklı olmayan sadece iç güdüleriyle yaşayan hayvanlar değildir. İşte o masum canlar ve insanların daha fazla zarar görmemesi için bir an önce şehirlerimizdeki bu soruna çözüm bulunmalı. Çünkü, o masum canların evi sokaklar değildir.