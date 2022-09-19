Dünya'da Önemli Geri Dönüşüm Projeleri 

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasıdır. Diğer bir deyişle, kullanıldıktan sonra atığa dönüşen malzemelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler uygulandıktan sonra hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

-Sürdürülebilir Bir Ürün Malzemesi Olarak Ayçiçeği

Thomas Vailly, yalıtım paneli gibi büyük boyutlu ürünlerden tutun da telefon kılıflarına kadar pek çok ürünün yapımında kullanmak için ayçiçeği atıklarını biyo-materyallere dönüştürmeyi amaçlıyor. Vailly, ayçiçeği hasadından arta kalan her şeyin sürdürülebilir birer ürün malzemesi olarak değerlendirilmesini hedefliyor. Ayrıca araştırmada önemli bir kural var. Bu kurala göre ayçiçeği atıklarından yapılacak ürünlerde sadece ayçiçeğinden elde edilen malzemeler kullanılabilecek, ilave içeriklere ise kesinlikle yer verilmeyecek.

-Doğal Bir Ürün Malzemesi Olarak Geri Dönüştürülmüş Kahve Telvesi

Kahve içmek küresel yaşam tarzının bir parçası ve kahve tüketimi yıllardır istikrarlı bir şekilde artıyor. Tabii bu arada kahve atıkları da dünya nüfusuyla devasa boyutlara ulaşıyor. Hatta iklim değişikliği nedeniyle yabani kahve türlerinin %60’ı tehlike altında ve dünyadaki kahve talebini karşılayamama riski söz konusu. Kahve tüketiminin bu denli yüksek oluşu, atıkların yeni ürünler oluşturmak için bir kaynak olarak nasıl kullanılacağı üstünde düşünmeye itiyor tasarımcıları. Kaffeeform da bu motivasyonla, uzun yıllar süren araştırmaların, deneylerin ve testlerin sonucunda doğmuş. Malzeme, petrol esaslı mineral yağlara dayalı malzemelere sürdürülebilir ve çevre dostu bir alternatif sunuyor. Bu yenilikçi malzemenin karakteristik özellikleri, koyu renkte bir ahşap görünümüne sahip olması ve elbette hoş kahve kokusu.

-Ulaşımda Plastik Para Birimi Dönemi

Roma’da plastik şişe karşılığında dijital kredi kazandıran Ricicli + Viaggi (geri dönüştür + seyahat et) adlı proje, İstanbul’daki “Akıllı geri dönüşüm konteynırı” projesine benzer bir şekilde ulaşım için geri dönüşümü teşvik ediyor. Roma sakinleri biriktirdikleri plastik şişeleri bir metro istasyonuna getiriyor, onları ezip gruplandıran bir makineye yerleştiriyor ve ulaşımda kullanabilecekleri dijital krediler kazanıyor.