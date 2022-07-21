Sosyal medya düzenlemesi şart

Sosyal medya üzerinden geçimini sağlayan birisi olarak, sosyal medyaya kesin bir düzenlemenin şart olduğunu dile getiriyorum. Doğru bilginin aksine, yalan ve yanlış bilginin önüne geçilmesi adına bu düzenlemenin acil uygulanması gerekiyor. Çünkü insanlara ne verirseniz inanıyor ve Türkiye şartlarında sosyal medyanın, gün geçtikte “içi” çıkmaya devam ediyor.

Bir mail ve telefon numarası üzerine kayıtlı olan hemen her hesap, defalarca kez taklit edilebiliyor. Spam veya taklit hesap şikayetleri ile kapatılsa bile bu durumun önüne geçilmiş değil. Rastgele yaşanan bir ilişki gibi hesap açan açana ve yanlış bilgiye inanan inanana…

Defalarca kez dile getirdim ve bunu defalarca kez dile getirmeye devam edeceğim. Türkiye’de sosyal medya kullanmayı bilen kişi sayısı, iki elin on parmağını geçmez. İspatla derseniz, sadece Twitter üzerinden baksak, girdiğimiz ile çıktığımız bir olur.

İnsanlar doğruyu aramak yerine, yalan ve yanlış bilgi odaklı hesaplara göz atıyorlar ve sonucunda yanıldıkları için mağdur oluyorlar. Ya ben, bir arkadaşımın GSS borcunu ödemek için e-devlet üzerinden inceleme yapmadan, sosyal medya üzerinden kontrol etmesi sonucunda ödeme gününü kaçırdığı için mağduriyet yaşadığını gördüm.

Yani bu gözler daha neler görecek bilmiyorum ama gerçekten ülke sınırlarımızda sosyal medya düzenlemesinin şart olduğundan yanayım. Verilen her bir numaraya tek hesap, kullanılan her mail adresine tek hesap olsa, taklit ve sahte profillerin önüne geçilir diye düşünüyorum. Bu zaten böyle derseniz, bu böyle olmamalı.

Gerekirse T.C kimlik numarası da işin içine dahil edilmeli ve sosyal medya kullanım yaşı da artırılmalı. Çünkü sahteciliğe, yalana ve yanlış bilgiye inanan profillerden ziyade; kitap, gazete ve dergi okuyan profillere ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız.

