Staj mağdurlarından hükümete "borçlanmaya hazırız" çağrısı

EYT sorunu çözülürken, staj mağdurlarının düzenleme dışı bırakılması tepki çekiyor. Yaklaşık sayıları 1.5 milyon olan staj mağdurları, “Devlete borçlanmaya hazırız staj girişleri sigorta başlangıcı sayılsın. Hem devlet kazansın hem de biz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in geçtiğimiz günlerde bir TV programında yaptığı açıklamalar, staj mağdurlarını üzdü. Bakan Bilgin, staj ve çıraklık dönemlerinin sigorta başlangıcı sayılması talebiyle ilgili “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil” demişti.

EYT sorunu çözülürken, staj mağdurlarının düzenleme dışı bırakılması tepki çekiyor. Yaklaşık sayıları 1.5 milyon olan staj mağdurları , devlete borçlanma ya hazır olduklarını belirterek “Staj girişleri sigorta başlangıcı sayılsın . Staj süresini borçlanarak emekli olalım. Hem devlet kazansın hem de biz” diyor.

BU DURUMDA OLAN 1.5 MİLYON İNSAN VAR

Yıllardır konu ile ilgili çalışmalar yaparak yaklaşık 1 buçuk milyon mağdurun sorununa çözüm arayan EYT Staj Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman , konuyla ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Dernek Başkanı Salman, “Yaptığımız stajlar emeklilik primi olarak sayılmıyor. Bu durumda yaklaşık 1 buçuk milyon insan ve ailesini mağdur ediyor. Devletimize borçlanma yöntemi ile ortaya koyacağımız kaynakla soruna çözüm bulunacağına inanıyoruz. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesi için yetkili makamların sesimizi duymasını istiyoruz” dedi.

KÜLFET DEĞİL KAYNAK OLUR

“Biz dernek olarak konu ile alakalı tekrardan grup başkanvekillerini ziyaret ettiğimizde konuyla alakalı çalışmanın mevcut olduğunu çalışmaların devam ettiğini söylediler” diyen Salman şöyle devam etti: “Biz tekrardan dernek olarak yetkili makamlara çalışma raporlarını sunduk. Biz raporlarda özellikle şunu belirttik staj ve çıraklık mağdurlarının devlete bir külfet değil bir kaynak yaratacağını ve bu kaynağında EYT’de kullanılabileceğini beyan ettik. Yaptığımız stajlar SSK başlangıcımız olsun derken, staj SSK başlangıç numaralarının alınmasıyla 1 buçuk milyondan fazla mağdurun borçlanma yolu ile bu sorun çözülebilir .”

“İŞ BAŞLAMA TARİHİ STAJ TARİHİ OLSUN”

Salman staj mağdurlarının durumunu örnekler üzerinden anlatarak, “1996 yılında meslek lisesine giden bir mağdur. 1996 yılından Staj SSK başlangıç numarası alıyor. Bir fiil haftanın üç günü işe gidiyor. İki günü okula gidiyor. Burada SSK numarası veriliyor. Aynı numara ile çalışma hayatına devam ediyor. 2001 yılında tüm sigorta kolları kapsamında okulu bitip işe girdiğinde aynı numara ile devam ediyor ve emeklilik şartları 2001 yılına göre dikkate alınmaktadır. Bu çalışan staj zamanında 1996 yılında almış olduğu numaranın geçerliliğini emeklilik sisteminde görmüyoruz. Burada bizlere yapılan bir haksızlık olduğunu beyan ediyoruz. Bundan dolayı 5510 sayılı konunun 41. Maddesinde bütün borçlanma yöntemleri mevcutken biz staj ve çıraklık mağdurlarına bu hakkın verilmesine talep etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“BORÇLANALIM KAYNAK SAĞLAYALIM”

Ferhat Salman şöyle devam etti: “Bizler staj mağdurları olarak gerekirse staj yaptığımız zamanı devletimize borçlanarak bir kaynak ortaya koyup devletimize külfet olmadan sorunun çözülmesini istiyoruz. Buradaki amacımız staj başlama tarihinin iş başlama SSK tarihi olarak sayılıp emeklilik hakkı kazanmak istiyoruz. Çalışma bakanımız bununla ilgili çalışmanın mevcut olduğunu söyledi. Bizde bu borçlanma sistemi ile Türkiye geneli toplamda toplam da 3 buçuk milyar dolar gibi bir kaynak sağlayabileceğini vurguladığımızda Bakan Bey çalışmanın arkasında olduklarını ve mevcut çalışmanın devam ettiğini söylemişti.”

“EMEĞİMİZİ YOK SAYMAYIN”

EYT Staj Mağdurları Dernek Başkanı Ferhat Salman biran önce yaklaşık 1 buçuk milyon mağdur ve ailelerine çözüm bulunmasını talep ederek, “Hala yürürlükte olan ve Sayın Bakanımızın da deyimiyle oldukça eski olan bu yasa emeği yok saymaktadır. Genç yaşta çalışmak zorunda kalan veya bir mesleğe yönelen insanları resmen cezalandırmaktadır. Hükümetimizle defalarca bu konuyu görüşmüş olmamıza ve hatta ortada bir maliyet sorunu varsa borçlanarak onu da karşılamış olmamıza rağmen hala neden çözüm getirilmediğini biz anlayamıyoruz” dedi.

MAĞDUR ANLATIYOR: AYNI MESAİYİ YAPTIM

Staj mağdurlarından Serkan Dağyer ise şunları kaydetti: “Çıraklık Okulu staj mağduruyum. 1987’de oto tamirhanesinde çırak olarak çalıştım. Haftanın beş günü tamirhanedeydim. Yanımdaki 30 yaşındaki insanlarla aynı mesaiyi yaptım, aynı işi yaptım. Yaşım küçük olduğu için daha az çalıştırılmadım. Haftanın bir günü de çıraklık okuluna gidip teorik eğitim aldım. Haftanın beş günü yapmış olduğum aktif çalışma yok sayılıp tamamı teorik eğitim olarak görülüyor ve benim çıraklık başlangıcım sigorta başlangıcım olarak görülmüyor. İş Kanunu’na göre bir işçi işyerine girdiği an sigortalıdır. Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde sigorta işçiye ayrı çırağa ayrı uygulanmıyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu kanun esasında çok eski bir kanun olup günümüz şartlarına uymuyor. Bu kanunun bir an önce değişmesi gerekirken şuan ne değiştiğini anlamıyorum. Burada sağlam bir kaynak ortaya koymak istiyoruz. Borçlanma bedelini devletimiz belirler günlük SGK primi çarpı staj yaptığınız gün ile hesaplanarak ortala kişi başı 20 bin liranın üzeri bir rakam oluyor. Ortaya çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. Bu şekilde devlete sağlanan kaynakla bu sorunun çözüleceğine inanıyorum.”

FARUK GÖKYURT / İLKSAYFA-