Şubat Bilinci

Şubat ayı Hakk dava mensupları için; kapitalist 14 şubattan, cemre ile baharın müjdesi ve vesaireden çok daha faziletli ve muhkem bir anlam ifade ediyor. Şubat bize ilk olarak şehitlerini ve Rıza-yı İlahi uğruna ömrünü tüketmiş Allah dostlarını anımsatıyor. Sonra ise tarihimizin kara lekesi 28 şubat gününü kötü hatıralarla anıyoruz. Bugün sizlere dilim döndüğünce şehadete bu ay içerisinde ermiş olanlardan bahsedeceğim.

Malcolm X; “Bir Müslüman olarak yeryüzünden Allah'ın huzurunda secde etmeyen tek fert kalmayıncaya kadar İslam'ın hakim kılınması yolunda kendimi görevli hissediyorum.” Mahpusluk olmaya taş medrese gözüyle bakmak belki de onun mücadeleci ruhunu ortaya çıkarmıştı. Çünkü Malcolm, hapiste Müslüman olmaya karar verdi. Milyonlarca afro-amerikan’ın sesi oldu ve yıllarca ırkçılıkla mücadele etti, sahip olduğu üne böyle kavuştu. Amerikan istihbaratı ve yönetimi için açık tehdit haline gelmiş Malcolm, 21 şubat 1965’te verdiği bir konferansta adice kurşunların hedefi olmuş ve şehadete yürümüştür. Kendisi soyadını “X” şeklinde değiştirerek davasının isimsiz bir neferi olmasını simgelemek istemiştir.

Zelimhan Yandarbiyev; İçkerya ikinci cumhurbaşkanı. Sene 99’da Ruslar, yeniden işgal için harekata başladığında Çeçen cihadına yön veren kişi o idi. İnternette herkesin karşısına çıkmış olabilecek o meşhur videodaki onurlu duruşun sahibi kendisidir. Kremlin’de Boris Yeltsin’e had bildirmiş, karşılıklı oturmazsak anlaşma yok diyerek net tavır koyup rusları o an için dize getirmiştir. Sadece savaşmamıştır. Ayrıyeten yazar, şair ve hatiptir. Çeçen mücadelesini her platformda dünyaya duyurma gayreti içerisindeydi. 13 şubat 2004’te Katar’da aracına konan bir bombanın infilak etmesiyle şehadete yürümüştür.

Hasan El Benna; Dünyanın birçok yerinde mensupları olan Müslüman Kardeşler Hareketi’nin (İhvan-ı Müslim’in) kurucusu olan Hasan El Benna, dava şuurunu insanların dimağına nakşeden yılmaz bir iman eridir. Davamızın ilkeleri adlı kitabında “biat ettiğimiz davamızın hususları on maddedir; anlayış, ihlas, amel, cihad, fedakarlık, itaat, sebat, adanmışlık, kardeşlik ve güven” şeklinde ilkeleri sıralamıştır. Filistin meselesini hayatının merkezine koyan öncü isim, Filistin’e savaşmak üzere birlikler göndermiştir. İnsanlığı şu şekilde 6 kategoride değerlendirmeyi uygun bulmuştur; Mücahid Müslüman, oturan Müslüman, Günahkar Müslüman, zimmi (himaye altındaki gayrimüslim), tarafsız ya da İslam’a cephe almış kafir. Bu kaidelerle bir Müslüman karşısındakiyle ya dost ya düşman olmalıdır. 12 şubat 1949’da bir konferans çıkışında silahlı saldırıya uğramış, hastaneye kaldırıldığında polisler tarafından tedavi görmesi engellenerek şehadet makamına erişmiştir.

Şubat ayı bizlere şehadetin ve şehitlerin kıymetini hatırlatır. Bu ayın bizden götürdükleri ile muhasebe halinde oluruz. Gidenler bizlere bıraktığı davayı şehadetle taçlandırırken, biz onların vesilesiyle Allah’ın davasını sırtlanmış oluruz. Bu ayın bizden götürdükleri sadece bu kadar değildir elbet ama ben, bize dava şuuru yerleştiren ve öncü olmuş isimlerden üç kişiyi bu vesileyle anmak istedim. Kusurumuz olduysa affola...