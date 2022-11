Teröre Lanet Olsun

13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul iline bağlı Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde yer alan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen, bombalı hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifalar dilerim.

Yaşanan acı olay gölgesinde de, ülkemizin birliğinin ve bütünlüğünün bozulmayacağını, tekrar tekrar ve yeniden; bütünlüğümüzün ve birliğimizin asla ve asla bozulmasına da izin vermeyeceğimizi belirtmek isterim.

Yıllar boyu gelişen terör saldırıları, ne zaman bitecek diye düşünürken; yeni bir hain saldırı gerçekleşmiş olması sadece benim değil, aynı zamanda bütün vatandaşlarımızın canını yaktı. Bu vesileyle; tüm vatandaşlarımıza tekrardan sabır diliyor ve bizim birbirimizden başka “dostumuz” olmadığını vurgulamak istiyorum.

Sezar'ın hakkı Sezar'a söyleminden yola çıkacak olursak; Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını da söylememiz yanlış olmaz. Haklı eleştirilerde bulunmak gerektiğinde bile; birbirimize düşman muamelesi ederek değil, dost kavramına sığınarak yardımcı olmamız gerektiğini unutmayalım.

Bugün İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı ilk defa gerçekleşmiş bir saldırı değildir. Geçmişte binlerce askerimiz, vatandaşımız ve Dünya vatandaşları bireyler de nice saldırılarda hayatlarını kaybetmişlerdir.

Bu yüzden her zaman “olası” ihtimalleri düşünerek; fiziki, ruhsal, duygusal, ahlâki ve çevresel tüm faktörleri göz önüne almamız ve yüreğimizi yakan her türlü saldırı da birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini unutmayalım.

Biz birbirimize sahip çıkmadığımız her an, her dakika “düşman” müttefikleri tarafından saldırı ve şiddete maruz kalacağımızı unutmayın. Bölünmek “doldurmak” ile kolayca gerçekleşebilen bir durumdur.

Birbirini dolduran her insan “bölünmeye” mecbur kalabilir. Bu yüzden haklı eleştirilerde bulunmak, haklı ve haksız davasına karışmak, birbirimizi ezdirmemek en büyük görevimizdir. Yazımın sonuna geldiğim şu noktada; 13 Kasım 2022 tarihinde İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, düşmanlar kahrolsun.