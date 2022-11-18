İslam da evlat yetiştirmenin önemi

Anne ve Babanın en önemli görevlerinden biri olan ve en güzel şekilde ve İslam Fıtratı ile yaratılarak kendilerine emanet dilen yavruları hayırlı bir şekilde evlat olarak yetiştirmektir. Hayırlı evlada sahip olmak dünya da ve ahirette de huzur mutluluk vesilesidir, bu talim ve terbiyenin verilebileceği en hayırlı iklim de aile ortamıdır.

Çocuk hakka ve hayra yönelmenin gereklerini gereklerini ilk olarak aile ortamından öğrenir. Bu yüzden anne ve babanın her iki hayatı kazanacak şekilde evlatlarını güzel bir şekilde yetiştirmesi kendileri için bir ahiret hediyesidir. Bu aynı zaman da evladın anne babası üzerinde ki en mühim hakkıdır, Bu bakımdan evebeynler çocuklarının terbiyesinde büyük bir titizlik itina ve hassasiyet göstermeleri gerekir, çocuk yetiştirme konularında bil hassa daha dikkati davranmaları gerekir.

Çocuk yetiştirirken dikkat etmesi gereken başlıca hususları şunlardır, çocuklarımıza güzel bir isim koymalıyız, helal lokma ile beslemeliyiz, çocuklarımıza ailemizde örnek olabilecek davranışlar sergilemeliyiz, çocuklarımızın davranışlarını sık sık kontrol etmeliyiz, güzel davranışlar sergilediğinde gerekirse mükafaat vermeliyiz, emir ve yasaklar uygulandığı zaman çocuklarımızın kavrayabileceği şekilde ikna etmeliyiz, çocuklarımızı ne fazla serbest bırakmalı nede haddinden fazla baskı uygulamamalıyız, çocuklarımızı kötü arkadaşlıktan ve dünya zaaflarına uğratılacak her şeyden korumalıyız, çocuklarımıza Cenabı Allah'ın nimetlerini hatırlatıp hamd ve şükre alıştırmalıyız, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek onun ahlakını örnek almaları için gayret ve çaba harcamalıyız, çocuklu yaşlarda iken ibadeti dinimizi Peygamberimizi öğretmemiz gerekir, Evlatların yetiştirilmesi hususunda çekilen zorluk ve çabalar günahların affına vesile olur.

Çocuklarımızın iyi terbiye edilmesi hususunda Allah Resulü şöyle buyurmuştur, Hiç bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır. bu bakımdan çocuklarımızı bir ibadet vecdi ile yetiştirmeliyiz.

Onların terbiyeleri hiç bir gayret ve himmeti esirgememeliyiz, Cenabı Allah Kuranı Kerimde Ailene namaz kılmayı emret kendin de namaza dört elle sarıl buyurmaktadır, Ayeti Kerime gereğince çocuklarımıza ibadet etmenin şuurunu kazandırmalı ve onlara dinimizi öğretmeliyiz, Ayeti kerimede şöyle buyrulur, Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun Allah Resulü bu ayeti kerimedeki ilahi emri şöyle buyurmuştur, Onlara Allah'a kul olmayı taat ve itaati emreder yine onlara Allah'a isyan etmekten ve günahlardan nehyederseniz işte bu onları korumak demektir. Bizler de çocuklarımızı, evlatlarımızı İslamın emrettiği gibi bir biçimde yetiştirmeliyiz, yetiştirdiğimiz güzel ahlaklı evlatlarımız ahiretimiz de de bizlerin kurtarıcısı olacaktır. Selam ve Dua ile.