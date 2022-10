Gazetemize konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, hayatta bir kere grip aşısı olunarak, ömür boyu bu virüsten korunmanın mümkün olmadığını söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, kışın yaklaşmasıyla sık sık karşılaşılan grip üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Gazetemize konuşan Uzman Doktor Duran Tok, hayatta bir kere grip aşısı olunarak, ömür boyu bu virüsten korunmanın mümkün olmadığını söyledi. Bir virüs hastalığı olan gribin her yıl belli dönemlerde kendini yenilediğini belirten Tok, “Her yıl grip aşısı olunmalı ki, bağışıklığımız artsın” dedi.



“YANLIŞ İLAÇ DAHA BÜYÜK SORUNLAR AÇAR”

“Toplumda gribe karşı insanların ya hiç tedavi almaması ya da yanlış tedavi uygulaması gribin yayılmasını artırıyor” diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, şöyle devam etti: “Grip vakalarında uygulanan yanlış tedavi evde bulunan ilaçlara göre değişmektedir. Evde bulunan herhangi bir ağrı kesici ya da ilacın benim gribime iyi geldi. Daha önceden bir arkadaşım kullanmıştı şeklinde çıkarımlarla her ilacı kullanmak yanlıştır. Hasta hem yeterli tedavi olamaz hem de ilaçların yan etkileri ve toksin etkilerle sorun yaşanır. Bunun haricinde özellikle internette referansı olmayan kimin yaptığı belli olmayan değişik karışımları alarak kullanmak da yanlıştır. Bu karışımlar vücuda ve özellikle karaciğere zarar verecek karışımlar olabilir. Hasta gripten kurtulayım diye başına daha büyük hastalıklar açabilir. Karışımların dozlarını ayarlayamamak ta sorun çıkartır. İnsanlara şu günlerde özellikle toplu taşıma ve kalabalıklarda risk olan her yerde hem korana virüse hem gribe karşı önlem olarak maske takmayı öneriyorum.”

“TEDAVİDE DOKTORA DANIŞILMALI”

Doç. Dr. Tok, “Bazen grip hastalığında insanlar mikrop öldürücü düşüncesiyle doktorun yazmadığı antibiyotiği kullanıyor. Bu yanlış bir davranış, çünkü doktor yazmadığı sürece antibiyotik kullanmak yanlıştır. Birde grip virüs olduğu için antibiyotikler virüslere değil, bakteri kaynaklı hastalıklara çözüm bulur. Hasta doktora danışmadan ilaç kullanmamalı. Hastalıktan kurtulmak isterken daha büyük sorunlar ortaya çıkarabilir. Hastalar doktor tarafından yazılan ilaçlarını düzenli kullanmalı, bol sıvı ve kaynağından vitaminleri alarak istirahat etmelidir ve özellikle toplum içinde kendi korunma yollarına dikkat etmelidir. Hastalarımız dengeli beslenerek, uykularına dikkat etmelidir” ifadelerini kullandı.



“ÖNLEMLER HASTALIĞI ENGELLER”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, son olarak şöyle konuştu: “Bir virüs hastalığı olan grip her yıl belli dönemlerde kendini yenileyerek karşımıza çıkan bir hastalıktır. Her yıl aynı virüs çıkmadığı için bağışıklığını kayıp ediyor. Bu sebepten dolayı her yıl grip aşıları yapılmalı ki, gribe karşı bağışıklığımız artsın. Gripten nasıl korunmalıyız dersek özellikle solunum yolu hastalığına maruz kişilerin kendi korunma yöntemlerini uygulayarak toplumu hastalıktan korumalı. Özellikle toplu taşıma araçlarında ve kalabalık ortamlarda maske takılmasını, el temizliğine dikkat edilmesini öneriyoruz. Alınan bu önlemler gribin yayılmasını yavaşlatıp, önleyecektir.”

FARUK GÖKYURT / İLKSAYFA-