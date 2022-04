Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan filmler ve programlara çekidüzen çağrısı

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, dini değerlerimizle ve kültürümüzle bağdaşmayan, toplumun temeline dinamit koyan filmler ve programlara bu Ramazan ayı vesile kılınarak bir çekidüzen verilmesi çağrısında bulundu.

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş ayı olan Ramazan’ın Türk milleti, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

11 ayın sultanı Ramazan’ın çok özel bir ay olduğuna işaret eden Ünal, “Ramazan ayında manevi atmosfer yoğunlaşır. İnsan daha bir dinginleşir, huzur bulur, sabırlı olur. Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma duygusu biraz daha yoğunlaşır. İnsanlar kimsesizlere kimse olabilmek, düşkün insanları kaldırabilmek için bu ayda yoğun çaba gösterir. O sebepten ötürü zekatların çoğunluğu Ramazan ayında verilir. Sadaklarını Ramazan ayında insanlar daha çok verirler” dedi.

RAMAZAN BİR FIRSATTIR

Yardımlaşma, dayanışma ve diğer güzel insani huyların Ramazan ayından sonra devam etmesini sağlamak gerektiğini belirten Ünal, “‘11 ay günah işleyip sadece Ramazan ayında ibadet edelim Ramazan’dan sonra kim ne yaparsa yapsın’ gibi yanlış bir anlayış var. Bu doğru bir yaklaşım değildir. İnsan doğumdan ölüme kadar bir sorumluluk içerisindedir. Hayat kısadır. Önemli olan hayatı doğru olarak yaşayabilmek. Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim ile buluşabilmek, hatalarımızdan ders çıkarabilmek, insanların karmaşası, kargaşası ve geçim derdiyle uğraşına bir nefes aldırmak ve yapılan yanlışlıklardan, eksikliklerden ve hatalardan vazgeçmek için bir fırsattır” diye konuştu.

RAMAZAN AYINDA SUÇ ORANLARI DÜŞÜYOR

Ünal, manevi iklimin hakim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın zirve yaptığı Ramazan ayında, suç oranlarının büyük oranda azaldığına ve bu durumun geçtiğimiz yıllarda yapılan istatistiklerle kanıtlandığına dikkat çekti.

İBADETLER VE DAYANIŞMA ARTAR

Ramazan ayında ibadetlerin arttığına ve insanların birbirleriyle daha da yakınlaştığını anlatan Ünal şunları söyledi: “Ramazan’da yeme içme olmayınca zaman farklı alanlara kayar. Sohbet ve dayanışma ortamları çoğalır, insanlar Kur’an’ı kerim okuma, kitap okuma, bir vaazı dinleme, yardımlaşma gibi bir anlayış içerisine girer.”

İKİ YIL SONRA CAMİLERDE TERAVİH ÇOŞKUSU

Ünal, salgın yasaklarından dolayı iki yıldır teravih namazlarının camilerde kılınmadığını hatırlatarak, bu yıl teravih namazlarının camilerde huşu içerisinde kılınmaya başladığını kaydetti. Ünal, teravih namazının camide olduğu gibi evde ferdi şekilde kılınabileceğini de söyledi.

BUNLARDAN UZAK DURMALIYIZ

Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Ramazan temasının ‘Ramazan ve Doğruluk’ olarak belirlendiğini hatırlatarak bu mübarek ayda muhakkak uzak durulması gereken şeyler hakkında şunları aktardı:

“Bu ayda ruhen ve bedenen olduğu gibi bazı şeylerden de uzaklaşabilmeliyiz. Doğruluğu ana merkeze alırsak yalandan her zaman uzak durmalıyız; ama özellikle Ramazan ayında yalan hiç semtimize uğramamalı. İftira, dedikodu, gıybet bunlar her zaman yapılmaması gereken işler. Bunun yanında kavga ortamları, tartışma oluşturacak sözlerden, insanların kalplerini karartacak ortamlarda bulunmamak gerekir. İçkidir, kumardır onları söylemeye bile ihtiyaç yok. Onlar zaten her zaman olmayacak şeyler.”

RAMAZAN’DA BEKLENTİ ARTIYOR

Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri tarafından yardım beklentisinin biraz daha arttığını vurgulayan Ünal, “Bazı muhtaç insanlar vardır bu özel dini gün ve ayları iple çekiyordur. Ramazan ayında o beklenti daha çok olur. Ramazan’da insanların yardım etme duygusu da biraz daha artar” ifadelerini vurguladı.

Ünal, yardımlaşma ve dayanışmanın odak noktası olduğu bu ayda insanları birbirine yakınlaştıracak işlere biraz daha fırsat verilmesi ve küskünlüklerin Ramazan vesile kılınarak ortadan kaldırılması çağrısı yaptı.

RAMAZAN VESİLESİ İLE ÇEKİDÜZEN VERİLMELİ

Dini değerlerimizle ve kültürümüzle bağdaşmayan filmler ve programlara bu Ramazan ayı vesile kılınarak bir çekidüzen verilmesi çağrısında bulunan Ünal, “ Bizim kültürümüzle ve dini değerlerimizle bağdaşmayan çok sayıda filmler ve programlar var. Bu Ramazan ayı bir vesile kılınarak bunlara bir çekidüzen de verilmeli” sözlerini kaydetti.

GAYRİAHLAKİ PAYLAŞIMLAR ARTTI

Sosyal medyadaki gayriahlaki paylaşımların arttığını vurgulayan Ünal, “Sosyal medyada öyle bir alan açılmış ki hiç tanımadıkları insanlar hakkında kötü söz paylaşabiliyorlar. Hiç bilmedikleri kurumlar hakkında karalayıcı, eleştiri boyutunu aşan paylaşım yapıyorlar. Artık bundan insanlar vazgeçmeli. Bu noktada ülkede ön plana çıkmış insanlara iş düşüyor. Burada amaç bu ülkenin mevcut haliyle kardeşliğin zedelenmeden bir ve beraber olabileceğini tesis edebilmek. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü noktasında birleşebildiği, konuşabildiği bir zemini oluşturmak lazım” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-